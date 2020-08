Prince of Persia-Remake für PS4 & Switch geleakt

Seit gefühlten Ewigkeiten ranken sich Gerüchte um ein mögliches Prince of Persia-Remake oder gar einen neuen Teil der Action Adventure-Reihe. Im Nachrichtenforum Resetera wurde jetzt ein Händler-Produkteintrag gepostet, der auf ein Remake für PS4 und Nintendo Switch schließen lässt.

Gibt es schon einen Release? Auch den gibt es. Das Remake soll demnach im November 2020 erscheinen. An welchem Tag genau ist derweil noch nicht bekannt.

Die Bilder zum Leak könnt ihr euch hier im Tweet von @KenXyro anschauen:

Wie üblich bei solchen Leaks, fragt GamePro beim Publisher nach. Sollten wir weitere Infos erhalten, werden wir euch natürlich darüber informieren.

Das Bild ist ein Fake, aber ...

Wer die Gerüchte rund um Prince of Persia in diesem Jahr genau verfolgt hat, wird über das beim Händler gelistete Bild stolpern. Dieses wurde bereits vor vier Monaten auf Reddit gepostet, hat sich letzten Endes aber als Fake herausgestellt.

Das Artwork stammt ursprünglich von der Seite Kitguru, die aber lediglich das Logo von Prince of Persia (2008) auf ein Bild des Spiels PoP: The Sands of Time montiert haben.

Was für das Remake spricht: Da das Bild aber frei und prominent auf Google zu finden ist, kann sich der Händler hier lediglich einen Platzhalter ausgesucht haben. Hinzu kommt, dass auch der bekannte Videospiele-Journalist und Insider Jason Schreier den Leak sofort twitterte. Natürlich ist das keine finale Bestätigung, macht ein Remake zu Prince of Persia jedoch ein stückweit wahrscheinlicher.

Es bleibt zu hoffen, dass Fans der Spielereihe nicht erneut enttäuscht werden. Erst vergangene Woche wurde seitens Ubisoft Prince of Persia: The Dagger of Time angekündigt, das jedoch kein Videospiel, sondern ein Escape Room ist.

Ein Remake zu Prince of Persia, wäre das was für euch?