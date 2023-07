Prince of Persia: The Lost Crown jetzt für PS5, PS4, Xbox und Switch vorbestellen bei Amazon

Das neue Prince of Persia könnt ihr jetzt unter anderem bei Amazon vorbestellen.

Am 18. Januar 2024 erscheint mit The Lost Crown der neueste Teil der altehrwürdigen Reihe Prince of Persia. Das Spiel aus dem Hause Ubisoft könnt ihr jetzt bei Amazon für PS5, PS4, Xbox Series X und Nintendo Switch vorbestellen und euch dadurch den Preorder-Bonus sichern. Der Preis liegt auf allen vier Plattformen bei 49,99€:

Alternativ könnt ihr das neue Prince of Persia zum gleichen Preis und mit demselben Vorbesteller-Bonus auch bei MediaMarkt und bei Saturn bekommen. Alle drei Händler haben eine Preisgarantie: Falls das Spiel bis zum Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr automatisch den besseren Preis.

Was ist der Vorbesteller-Bonus?

Wenn ihr Prince of Persia: The Lost Crown vorbestellt, bekommt ihr ein Outfit im Warrior-Within-Stil als Bonus.

Unabhängig davon, für welche Plattform und für welchen Shop ihr euch entscheidet, bekommt ihr als digitalen Vorbesteller-Bonus ein Outfit im Stile des 2004 erschienenen Klassikers Prince of Persia: Warrior Within.

Was ist Prince of Persia: The Lost Crown?

1:49 Das neue Prince of Persia zeigt sich im Gameplay-Trailer und verrät das Release-Datum

Traditionelles Prince of Persia: Das neue Prince of Persia orientiert sich stark an den ersten beiden Teilen der Reihe aus 1989 und 1994 und setzt deshalb trotz seiner 3D-Grafik auf traditionelle, zweidimensionale Level. Die Spielwelt ist metroidvania-typisch ein riesiges Labyrinth mit zahlreichen zu Beginn noch versperrten Durchgängen. Das Gameplay besteht aus Platforming, Rätseln und Kämpfen mit Säbel, Bogen und verschiedenen Spezialfähigkeiten. Auch eine Zeitreisemechanik ist wieder dabei.

Gameplay stark, Story zweitrangig: Unser Kollege Alexander Bernhardt konnte Prince of Persia: The Lost Crown übrigens für GameStar schon mehrere Stunden anspielen und war vom Gameplay ziemlich begeistert. Von der Story, die sich diesmal nicht um den Prinzen, sondern um einen Soldaten einer persischen Elitetruppe dreht, solltet ihr hingegen besser nicht zu viel erwarten. Mehr erfahrt ihr in der ausführlichen Preview.

