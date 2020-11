PS Competition Center - Wie melde ich mich für die Open Series an? [Anzeige]

Auf der PlayStation müsst ihr keine komplizieren Wege gehen, um an einem Online-Wettbewerb teilzunehmen, bei dem es sogar etwas zu gewinnen gibt. Wir zeigen euch anhand des Beispiels für die FIFA 21 Open Series, wie ihr an Esport-Turnieren des PlayStation Competition Center teilnehmt.

Anmelden via PlayStation 4

Ihr müsst lediglich eure PlayStation anschalten und geht auf die Registerkarte "Events". Dort wählt ihr unter Spiele, das für euch interessante Spiel aus. In diesem Fall FIFA 21. Wählt jetzt den Wettkampf aus, der euch am meisten Interessiert oder der zu euch passt. Schon seid ihr mitten in der Anmeldephase.

Ihr müsst euch im letzten Schritt nur noch mit einem ESL-Konto verbinden oder erstellt euch ein neues und verbindet dieses mit eurem PSN-Konto. Die Verknüpfung sollte nur wenige Sekunden dauern. Sobald das erledigt ist, seid ihr auch schon bereit loszulegen.

Das genaue Regelwerk der ESL, am Beispiel der FIFA21 Open Series findet ihr hier.

Es gibt unzählige verschiedene Turniere und Events, für die ihr euch über das Competition Center anmelden könnt. Es winken verschiedene Belohnungen, von Avatare, Themen bis hin zu echten Preisgeldern oder Ingame-Währungen. Also schaut rein und macht mit bei den Turnieren.

Macht mit beim PlayStation Competition Center

Welche Spiele gibt es neben FIFA 21?

FIFA 20

Under Night: In Birth

Mortal Kombat 11

BlazBlue

Warface

NBA 2K20

NBA 2K21

SoulCalibur VI

Welche Turniere wann starten findet ihr auf der offiziellen Seite des Competition Center.

