Offizieller PS Mobile Controller: Jetzt auch auf Android-Handys PS5- & PS4-Hits spielen

Den offiziell lizenzierten Backbone One PlayStation Mobile Controller gibt es jetzt neben iPhone auch für Android.

Den offiziell lizenzierten PlayStation Mobile Controller Backbone One gibt es jetzt auch für Android-Handys. Das neue Modell soll mit den meisten Handys mit Android 8.0 oder besser funktionieren. Konkret genannt werden etwa Samsung-Smartphones ab dem Samsung S8 aufwärts und Google-Handys ab dem Google Pixel 2. Bei Amazon ist der Controller ab sofort zum Preis von 119,99€ verfügbar:

Die iPhone-Variante des Backbone One Mobile Controllers ist schon länger auf dem Markt und kostet ebenfalls 119,99€. Neben der PlayStation Edition gibt es den Backbone One zudem auch in einer Xbox-Version mit entsprechendem Tasten-Layout. Kauft ihr diese in der iPhone-Version, bekommt ihr einen Monat Xbox Game Pass Ultimate dazu spendiert:

Backbone One: PlayStation, Xbox, Steam und mehr

Über PS Remote Play könnt ihr PS4- und PS5-Spiele auf dem Handy spielen. Der Backbone One funktioniert aber auch mit anderen Streaming-Diensten.

Die PlayStation Edition des Backbone One Mobile Controllers ist in erster Linie für für das Spielen von PS4- und PS5-Spielen über PlayStation Remote Play gedacht. Mit PlayStation Remote Play könnt ihr Spiele von eurer PS4 oder PS5 aufs Handy streamen. Das funktioniert nicht nur zu Hause, wenn Konsole und Handy im selben Netzwerk sind, sondern auch unterwegs übers Internet. Voraussetzung ist dabei natürlich eine gute Internetverbindung.

Darüber hinaus könnt ihr den Backbone One Mobile Controller auch in der PlayStation Edition für zahlreiche andere Apps und Streaming-Dienste verwenden, darunter Steam Link, Xbox Remote Play, Xbox Cloud Gaming, NVIDIA Geforce Now und Amazon Luna. Außerdem könnt ihr den Controller natürlich für Mobile Games nutzen. Ihr müsst dabei nur damit zurechtkommen, dass die PlayStation Edition das übliche PS-Layout mit Symbolen anstelle von ABXY verwendet.

Was bietet die Backbone One Controller PS Edition?

Durch den USB-C-Port kann das Handy geladen werden, während ihr den Backbone One Controller verwendet.

Alle Tasten, aber keine adaptiven Trigger: Der Backbone One bietet analoge Trigger und die üblichen Buttons, die ihr auch auf eurem DualSense PS-Controller findet. Von PlayStation Remote Play wird er direkt als DualSense Controller erkannt. Über die adaptiven Trigger und das haptische Feedback des DualSense verfügt er allerdings nicht.

Anschlüsse für Headset und Ladekabel: Der Controller muss nicht aufgeladen werden, er bekommt seinen Strom direkt vom Handy. Damit ihr euer Smartphone laden könnt, während ihr den Controller verwendet, besitzt er trotzdem einen USB-C-Anschluss. Über diesen Anschluss könnt ihr den Controller auch mit einem PC verbinden. Ein 3,5-mm-Anschluss für Headsets ist ebenfalls vorhanden.