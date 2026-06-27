PS Plus - Sony nimmt euch auch im August 2026 wieder 5 Spiele weg: Das sind alle bekannten Abgänge bei Extra im Überblick

Es sind bereits einige Spiele bekannt, die die PlayStation Plus Extra-Bibliothek im August verlassen werden.

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Linda Sprenger
27.06.2026 | 07:30 Uhr

Auch im August müssen wir uns von mehreren PS Plus-Titeln verabschieden. Auch im August müssen wir uns von mehreren PS Plus-Titeln verabschieden.

Erst letzte Woche sind die Spiele durchgesickert, die im Juli die PlayStation Plus Extra-Bibliothek verlassen werden. Über die "Last Chance to Play"-Sektion aus dem japanischen PS Store haben PS Plus-Community-Mitglieder bereits die nächsten Lebewohl-Sager entdeckt.

PlayStation Plus Extra - Das sind die Abgänge im August 2026

Demnach müssen wir uns im August 2026, konkret am 18.08.2026, von folgenden PS Plus-Extra-Titeln verabschieden (via Reddit):

  • Röki
  • Clash: Artifacts of Chaos
  • Onee Chanbara Origin
  • Bomber Crew
  • Space Crew: Legendary Edition

Video starten 32:11 Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

Große Namen befinden sich bislang noch nicht unter den August-Abgängen. Sollten weitere Titel dazustoßen, werden wir diesen Artikel entsprechend updaten.

Meine persönliche Empfehlung: Wer Zeit hat und nach einem kleinen Spielesnack für Zwischendurch sucht, sollte sich mal Röki anschauen (82 auf Metacritic). Bei dem kleinen Adventure haben sich die Entwickler*innen von Polygon Treehouse von skandinavischer Folklore inspirieren lassen. Ihr schlüpft in die Rolle des kleinen Mädchens Tove und müsst eure Familie retten, indem ihr eine Märchenwelt erkundet und nebenbei kleinere Rätsel löst.

Am 21. Juli 2026 fliegen indes unter anderem das Strategie-Spiel Tropico 6, The Jackbox Party Pack 9 sowie Risk of Rain aus der Extra-Bibliothek. Die vollständige Liste der PS Plus-Juli 2026-Abgänge haben wir hier für euch verlinkt:

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PS Plus Extra, Premium und Essential - Das sind die nächsten Ankündigungstermine der kommenden Bonus-Titel

Zum PS Plus-Service stoßen aber natürlich monatlich immer wieder neue Games dazu, also nicht traurig sein. Wir haben hier schon einmal die nächsten Ankündigungstermine für euch parat:

PS Plus Essential im Juli 2026:

  • Ankündigungstermin: 01. Juli 2026
  • Termin der Freischaltung: 07. Juli 2026

PS Plus Extra/Premium im Juli 2026:

  • Ankündigungstermin: 15. Juli 2026
  • Termin der Freischaltung: 21. Juli 2026

PS Plus Essential im August 2026:

  • Ankündigungstermin: 29. Juli 2026
  • Termin der Freischaltung: 04. August 2026

PS Plus Extra/Premium im August 2026:

  • Ankündigungstermin: 12. August 2026
  • Termin der Freischaltung: 18. August 2026
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Wichtige Fußnote: Bei den oben genannten Terminen handelt es sich um voraussichtliche Daten, bei denen wir uns an Sonys typischen Ankündigungsrhythmus orientiert haben. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die PlayStation-Macher von diesem Muster abweichen.

Welche PS Plus Extra-Spiele werdet ihr bis dahin noch nachholen?

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