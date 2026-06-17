PS Plus - Sony nimmt euch im Juli 2026 ganze 10 Spiele weg: Das sind alle bekannten Abgänge im Überblick

Diese PlayStation Plus-Games verlassen den Service im Juli 2026.

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Linda Sprenger
17.06.2026 | 06:30 Uhr

Das sind die PS Plus-Abgänge im kommenden Monat. Das sind die PS Plus-Abgänge im kommenden Monat.

Am 16. Juni veröffentlichte Sony die PlayStation Plus Extra- und Premium-Games des aktuellen Monats. Mit der Veröffentlichung der neuesten Bonus-Spiele wird meistens auch die "Last Chance to Play"-Sektion im japanischen PS Store aktualisiert, die uns anzeigt, welche Titel im nächsten Monat die Extra-Bibliothek verlassen. So auch dieses Mal.

Diese PlayStation Plus-Games fliegen im Juli 2026 aus der Extra-Bibliothek

Die ersten Abgänge, auf die wir uns im kommenden Monat einstellen müssen, sind demnach folgende Titel (via Reddit):

  • Risk of Rain 2
  • Tropico 6 (PS4, PS5)
  • Clash: Artifacts of Chaos
  • Source of Madness
  • Cursed to Golf
  • Hundred Days
  • Onee Chanbara Origin
  • Get Even
  • Space Crew
  • Infinite Minigolf

Große Namen befinden sich diesmal nicht unter den Abgängen, Strategie-Fans sollten sich aber zumindest einmal Tropico 6 ansehen, bevor es in der Mitte des kommenden Monats entfernt wird.

Video starten 2:10 Tropico 6 - Alberner Live-Action-Trailer kündigt Start der Beta an - Alberner Live-Action-Trailer kündigt Start der Beta an

Wann fliegen die oben genannten Titel aus dem Service? Am 21. Juli 2026, also an dem Tag, an dem die neuen Bonus-Titel des Juli 2026-Aufgebots von PlayStation Plus Extra und Premium hinzugefügt werden. Die Spiele werden am Mittwoch davor, am 15. Juli 2026, offiziell enthüllt.

Vorher werden die Essential-Spiele des Juli-Lineups bekanntgegeben. Die offizielle Ankündigung erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, dem 30. Juni 2026. Knapp eine Woche später, am 07. Juli, werden die neuen Essential-Games dann freigeschaltet.

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Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche Abgänge werdet ihr jetzt noch nachholen?

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