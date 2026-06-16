PS Plus Extra/Premium im Juni 2026: Schnappt euch heute die neuen Bonus-Spiele, darunter 2 gefeierte RPGs

Am heutigen Dienstag werden die PlayStation Plus Extra- und Premium-Games für den Monat Juni 2026 veröffentlicht. Das ist die ungefähre Uhrzeit.

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Linda Sprenger
16.06.2026 | 06:00 Uhr

Heute werden die restlichen Spiele aus dem Extra- und Premium-Aufgebot veröffentlicht. Heute werden die restlichen Spiele aus dem Extra- und Premium-Aufgebot veröffentlicht.

Heute gibt's Spielenachschub für all diejenigen unter euch, die entweder PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert haben. Darunter die beiden gefeierten RPGs Final Fantasy 16 sowie Kingdom Come: Deliverance. Alle Infos findet ihr hier.

PS Plus Extra und Premium im Juni 2026: Termin und Uhrzeit der Freischaltung

  • Datum der Freischaltung: Alle neuen Extra und Premium-Titel gehen hierzulande am heutigen Dienstag, dem 16. Juni 2026, live.
  • Ungefähre Uhrzeit: Die Freischaltung erfolgt in der Regel zwischen 10 und 11 Uhr vormittags (deutscher Zeit).

GamePro.de wird euch pünktlich darüber informieren und diesen Artikel updaten, sobald die neuen Bonus-Titel in der PS Plus-Sparte des PlayStation Stores freigeschaltet wurden.

Video starten 1:01 Final Fantasy 16 Trailer zeigt: Das RPG wäre auf PS4 nicht möglich gewesen

Alle PlayStation Plus Extra- und Premium-Titel dieses Monats im Überblick

Diese Games gibt es ab heute bei PS Plus Extra/Premium:

  • Final Fantasy 16
  • Sonic X Shadow Generations
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Farming Simulator 25
  • Blades of Fire
  • Black Desert

Dieses Spiel gibt es ab heute nur bei PS Plus Premium:

  • Gitaroo Man 

Mit der Destiny 2: Legacy Collection könnt ihr euch außerdem ein weiteres PS Plus-Spiel schnappen, das bereits seit dem 09. Juni 2026 in der Bibliothek verfügbar ist.

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Nach der PS Plus-Ankündigung ist vor der PS Plus-Ankündigung: Die Termine für Essential, Extra und Premium im Juli 2026

Und falls ihr schon auf die nächsten PlayStation Plus-Bonusspiele wartet, dann haben wir hier die voraussichtlichen Termine für alle Abo-Stufen für euch:

  • Enthüllung von PS Plus Essential im Juli: Mittwoch, der 01. Juli 2026 (17:30 Uhr)
    • Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 07. Juli 2026
  • Enthüllung von PS Plus Extra/Premium im Juli: Mittwoch, der 15. Juli 2026 (17:30 Uhr)
    • Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 21. Juli 2026

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welcher Titel aus dem aktuellen PlayStation Plus Extra- und Premium-Lineup ist euer Favorit?

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