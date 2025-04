"Beste Gaming-Erfahrung ever" - Neues PS Plus-Spiel ist der aktuelle Liebling der Community und wird durch die Decke gefeiert

Es gibt einen neuen Star bei PlayStation Plus.

Es gibt einen neuen Stern am PlayStation Plus-Himmel und dieser Stern heißt Blue Prince. Das am 10. April 2025 veröffentlichte Mystery-Abenteuer ist von Tag eins an Teil von PS Plus Extra/Premium und konnte nicht nur auf Metacritic sowie Open Critic Traumwertungen einfahren, sondern hat auch die Herzen der Community erobert.

Hier noch einmal der Meta-Score sowie Open Critic-Score zu Blue Prince im Überblick. Na, wenn das nicht überzeugend ist:

Abgerufen am 23. April um 8:54 Uhr.

Und falls ihr Blue Prince daraufhin immer noch nicht ausprobiert habt, dann überzeugen euch ja vielleicht die vielen Fanstimmen zum Rätselspiel. Die zeigen sich nämlich mehr als begeistert und werfen mit Superlativen nur so um sich.

Blue Prince kommt auch in der PS Plus Community gut an

Kurzer Abriss - Worum geht es eigentlich in Blue Prince? Im Mystery-Puzzle-Abenteuer Blue Prince erben wir ein gruseliges Herrenhaus von einem verstorbenen Verwandten. Um das Haus zu übernehmen, müssen wir nämlich erst 45 sich verändernde Zimmer erkunden und dort Rätsel lösen, um in den berüchtigten Raum Nr. 46 zu gelangen. Das Besondere: Blue Prince wird aus der Ego-Perspektive heraus erlebt.

Kritiker*innen lobten insbesondere das geniale Rätseldesign. Die unterschiedlichen Puzzles fallen stellenweise zwar recht knackig aus, belohnen euch aber auch mit unfassbar motivierenden Aha-Momenten.

Und was sagt die Community? "Blue Prince ist eine meiner besten Gaming-Erfahrungen überhaupt", schreibt Redditor "ToastBalancer" in einem aktuellen Post im PS Plus-Subreddit. Der User hat das Puzzle-Spiel nach eigenen Angaben nach 30 Stunden beendet. Darüber hinaus schreibt er lobend:

Ich fand das Konzept (von Blue Prince) wirklich gut. Jeder Raum hat einen eigenen Zweck. Man bleibt nie hängen, da es mehrere Wege gibt, auf Lösung zu kommen. Für Puzzlespiele ist das großartig.



Ich hatte ein Notizbuch, in das ich verschiedene Hinweise eingetragen habe. Jeden Tag kam es mir so vor, als könnte ich mit neuen Informationen tatsächlich weiterkommen [...]. Das Beste ist meiner Meinung nach, dass das Spiel einen nicht viel an die Hand nimmt. Man kann wirklich alles selbstständig herausfinden. Und das Spiel zu schlagen, fühlte sich deshalb sehr befriedigend an.

"Das beste Puzzle-Spiel seit The Witness", schreibt ein anderer User. "Ich schätze, es ist Zeit für mich, es jetzt zu spielen! Ich freue mich darauf, einzusteigen", merkt ein weiterer Redditor unter dem Post an.

Stimmt ihr den Lobeshymnen zu? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!