PS Plus Dezember 2023: Alle Gratis-Spiele, ihre Platin-Schwierigkeit und Downloadgrößen

Alle Spiele bei PS Plus im Dezember 2023 und ihre Platinschwierigkeiten und Downloadgrößen.

Die PlayStation Plus-Spiele des Monats Dezember 2023 gehen am kommenden Dienstag live. Hier haben wir noch einmal alle kommenden Bonus-Titel der Essential-Abostufe samt Downloadgrößen und Schwierigkeit/Länge für die Platintrophäe für euch aufgelistet. Die dazugehörigen Daten stammen von Metagame.guide.

Folgende drei Titel für PS4 und PS5 könnt ihr mit dem PS Plus Essential-Abo ab Dienstag, den 05. Dezember 2023 um die Mittagszeit herum herunterladen:

Die PS Plus Essential-Spiele des Dezember 2023-Aufgebots sind bis zum 01.01.2024 verfügbar und werden am Dienstag, den 02.01.2024 durch die Essential Games des Januar 2024-Aufgebots ausgetauscht.

PlayStation Plus Essential im Dezember 2023: Downloadgrößen und Schwierigkeit für Platin-Trophäe

Lego 2k Drive

2:14 LEGO 2K Drive - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune

Downloadgröße: PS4 : 15.285 GB PS5 : 9.612 GB

Spielzeit für Platin: 42 Stunden

42 Stunden Platinschwierigkeit: 3.5/10

PowerWash Simulator

0:24 PowerWash Simulator - Bereits der Game Pass-Trailer liefert putzende Genugtuung - Bereits der Game Pass-Trailer liefert putzende Genugtuung

Downloadgröße: PS4 : 8.570 GB PS5 : 7.132 GB

Spielzeit für Platin: 49 Stunden

49 Stunden Platinschwierigkeit: 4/10

Sable

2:11 Sable zeigt eine magische Open World und ihre Bewohner im Release-Trailer

Downloadgröße: PS5 - 1.926 GB

PS5 - 1.926 GB Spielzeit für Platin: 20 Stunden

20 Stunden Platinschwierigkeit: 3/10

Über welches Spiel bei PlayStation Plus Essential im Dezember 2023 freut ihr euch am meisten und warum? Und: Seid ihr noch zufrieden mit dem Service und den Angeboten an Bonus-Spielen?