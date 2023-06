Alle PS Plus-Essential-Spiele und ihre Downloadgrößen im Überblick.

Am kommenden Dienstag, den 4. Juli, könnt ihr euch die neuen PS Plus-Essential-Spiele des Juli 2023-Lineups herunterladen. Hier führen wir euch noch einmal alle Titel auf, die frisch zur Bibliothek hinzustoßen und nennen euch die dazugehörigen Downloadgrößen.

Diese Spiele gibt's im Juli 2023 bei PlayStation Plus Essential

Mit 166 GB auf PS4 und satten 255 GB auf der PS5 ist Call of Duty Black Ops: Cold War mit Abstand das größte Spiel, das ihr im Juli bei PS Plus laden könnt. Laut PlayStation Game Size setzt sich der Download aus folgenden Teilstücken zusammen:

Cold War auf PS4:

Base Game : 105.914 GB

Kampagne 1 : 12.754 GB

Kampagne 2 : 17.338 GB

Kampagne 3 : 11.156 GB

Multiplayer Base Install : 10.638 GB

Dead Ops Arcade Pack : 4.824 GB

Zombies Base Install : 3.672 GB

Cold War auf PS5:

Base Game : 174.685 GB

Kampagne 1 : 20.896 GB

Kampagne 2 : 26.160 GB

Kampagne 3 : 15.703 GB

Multiplayer High Resolution Pack : 17.775 GB

Die gute Nachricht ist, dass ihr selbst entscheiden könnt, was ihr herunterladen wollt: Habt ihr ausschließlich Lust auf den Multiplayer, dann ladet euch das Base Game + Multiplayer. Wollt ihr die Kampagne zocken, dann ladet euch das Base Game und alle drei Kampagnen-Parts.

Der untere Trailer zeigt euch, was euch in Cold War erwartet:

