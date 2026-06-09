PS Plus Extra/Premium im Juni 2026: Das erste Bonus-Spiel erscheint schon heute - Diesen legendären Shooter solltet ihr nicht verpassen

Ab heute könnt ihr euch die Destiny 2: Legacy Collection (2025) via PlayStation Plus Extra und Premium schnappen. Das restliche Juni 2026-Lineup wird morgen enthüllt.

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Linda Sprenger
09.06.2026 | 13:56 Uhr

Ab heute mit PS Plus Extra und Premium verfügbar: Destiny 2 Legacy Collection. Ab heute mit PS Plus Extra und Premium verfügbar: Destiny 2 Legacy Collection.

Morgen enthüllt Sony die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Juni 2026-Aufgebots. Ein zusätzliches Bonus-Spiel könnt ihr euch aber schon vorab herunterladen: Nämlich die Destiny 2 Legacy Collection (2025), die ihr mit aktivem Extra- oder Premium-Abo ab heute ohne weitere Zusatzkosten zocken könnt.

Destiny 2 Legacy Collection jetzt bei PS Plus Extra/Premium verfügbar

Ab 09. Juni 2026 verfügbar: Zu Zeitpunkt des Schreibens ist die Destiny 2 Legacy Collection noch nicht bei PS Plus Extra/Premium verfügbar, sollte aber im Laufe des Tages in der PS Plus-Sparte im PS Store auftauchen. Wir werden diesen Artikel entsprechend updaten.

Video starten 1:03 Destiny 2: Der erste Trailer zu The Final Shape bringt einen alten Bekannten von den Toten zurück

Die Destiny 2 Legacy Collection enthält neben dem Basis-Spiel folgende Inhalte:

  • Die finale Form/The Final Shape
  • Lightfall
  • Die Hexenkönigin/The Witch Queen
  • Jenseits des Lichts/Beyond Light
  • Festung der Schatten/Shadowkeep
  • Forsaken-
  • „30 Jahre Bungie“-Paket
  • „Grube der Ketzerei“-Dungeon
  • „Der Zerbrochene Thron“-Dungeon
  • „Sog der Habsucht“-Dungeon

Übrigens: Am heutigen 09. Juni geht eine Ära zu Ende, denn Bungie stattet Destiny 2 heute mit dem finalen Content-Update aus, danach ist Schluss und der aktive Support für den PvE/PvP-Shooter wird eingestellt.

Destiny 2 erschien ursprünglich am 06. September 2017 für die PS4 und Xbox One, im November 2020 folgten dann Versionen für die PS5 und Xbox Series X/S.

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Wann werden die restlichen PS Plus Extra- und Premium-Spiele im Juni 2026 enthüllt?

Die Bekanntgabe der restlichen Titel des Extra-/Premium-Aufgebots für diesen Monat erfolgt morgen, am 10. Juni um voraussichtlich 17:30 Uhr.

Mit Gitaroo Man (verfügbar ab 16. Juni bei Premium) kennen wir übrigens neben Destiny 2 bereits einen weiteren Titel des Juni 2026-Lineups. Das Rhythmus-Spiel ist ab dem 16. allerdings nur mit Premium-Mitgliedschaft ohne weitere Zusatzkosten spielbar.

Werdet ihr euch die Destiny 2 Legacy Collection via PS Plus schnappen?

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