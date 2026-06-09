PS Plus Extra/Premium im Juni 2026: Das erste Bonus-Spiel erscheint schon heute - Diesen legendären Shooter solltet ihr nicht verpassen

Morgen enthüllt Sony die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Juni 2026-Aufgebots. Ein zusätzliches Bonus-Spiel könnt ihr euch aber schon vorab herunterladen: Nämlich die Destiny 2 Legacy Collection (2025), die ihr mit aktivem Extra- oder Premium-Abo ab heute ohne weitere Zusatzkosten zocken könnt.
Destiny 2 Legacy Collection jetzt bei PS Plus Extra/Premium verfügbar
Ab 09. Juni 2026 verfügbar: Zu Zeitpunkt des Schreibens ist die Destiny 2 Legacy Collection noch nicht bei PS Plus Extra/Premium verfügbar, sollte aber im Laufe des Tages in der PS Plus-Sparte im PS Store auftauchen. Wir werden diesen Artikel entsprechend updaten.
Die Destiny 2 Legacy Collection enthält neben dem Basis-Spiel folgende Inhalte:
- Die finale Form/The Final Shape
- Lightfall
- Die Hexenkönigin/The Witch Queen
- Jenseits des Lichts/Beyond Light
- Festung der Schatten/Shadowkeep
- Forsaken-
- „30 Jahre Bungie“-Paket
- „Grube der Ketzerei“-Dungeon
- „Der Zerbrochene Thron“-Dungeon
- „Sog der Habsucht“-Dungeon
Übrigens: Am heutigen 09. Juni geht eine Ära zu Ende, denn Bungie stattet Destiny 2 heute mit dem finalen Content-Update aus, danach ist Schluss und der aktive Support für den PvE/PvP-Shooter wird eingestellt.
Destiny 2 erschien ursprünglich am 06. September 2017 für die PS4 und Xbox One, im November 2020 folgten dann Versionen für die PS5 und Xbox Series X/S.
Wann werden die restlichen PS Plus Extra- und Premium-Spiele im Juni 2026 enthüllt?
Die Bekanntgabe der restlichen Titel des Extra-/Premium-Aufgebots für diesen Monat erfolgt morgen, am 10. Juni um voraussichtlich 17:30 Uhr.
Mit Gitaroo Man (verfügbar ab 16. Juni bei Premium) kennen wir übrigens neben Destiny 2 bereits einen weiteren Titel des Juni 2026-Lineups. Das Rhythmus-Spiel ist ab dem 16. allerdings nur mit Premium-Mitgliedschaft ohne weitere Zusatzkosten spielbar.
Werdet ihr euch die Destiny 2 Legacy Collection via PS Plus schnappen?
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