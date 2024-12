PS Plus Extra/Premium im Dezember 2024: Schnappt euch heute die neuen Gratis-Games - das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute gehen die aktuellen PS Plus-Spiele für Extra und Premium live!

Wer PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert hat, bekommt auch im Dezember 2024 neue Bonus-Spiele spendiert – und diese werden am heutigen Dienstag im PS Store veröffentlicht!

Wann kommen die PS Plus Extra und Premium-Spiele im Dezember 2024?

Datum der Freischaltung: Dienstag, der 17. Dezember 2024

Dienstag, der 17. Dezember 2024 ungefähre Uhrzeit der Freischaltung: Zwischen 12 und 13 Uhr mittags (eine konkrete Uhrzeit ist nicht bekannt)

Wo finde ich die PS Plus-Spiele? Ihr findet die neuen Extra- und Premium-Games nach ihrer Freischaltung in der entsprechenden PS Plus-Sparte im PS Store oder wenn ihr im Store einzeln nach ihnen sucht. Wenn ihr die entsprechenden Abo-Stufen abonniert habt, dann könnt ihr die Titel ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

PlayStation Plus Extra und Premium im Dezember 2024: Alle neuen Games im Überblick

Alle Extra-Titel, die ihr ab heute herunterladen könnt

Sonic Frontiers Forspoken Rabbids: Party of Legends WRC Generations F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Jurassic World Evolution 2 Coffee Talk Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly A Space for the Unbound Phogs Biped

Eines der Highlights in diesem Monat ist unter anderem das Open World-Abenteuer Forspoken, das ihr euch im unteren Trailer genauer ansehen könnt:

0:45 Forspoken - Die besonderen PS5-Features im Trailer - Die besonderen PS5-Features im Trailer

Und dieses Premium-Spiel gibt's außerdem ab heute

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (PSVR 2)

In der letzten Woche hat Sony außerdem drei Bonus-PS2-Klassiker für Premium-Mitglieder zum Download bereitgestellt, mehr dazu erfahrt ihr hier:

