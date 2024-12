PS Plus: Sony haut zum 30-jährigen PlayStation-Jubiläum 3 neue Bonus-Spiele raus - schnappt euch diese Klassiker mit Premium

Schnappt euch ab sofort drei neue Spiele für PS Plus Premium!

Sony feiert gerade 30-jähriges PlayStation-Jubiläum. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt: Ab sofort könnt ihr euch drei frische PS Plus-Premium-Spiele herunterladen, sofern ihr den entsprechenden Service abonniert habt. Darunter Jak and Daxter, ein gefeierter Plattformer von Naughty Dog, der ursprünglich 2001 exklusiv für die PS2 erschien.

PS Plus Premium im Dezember 2024 - Diese 3 Spiele gibt's ab sofort

Jak and Daxter: The Precursor Legacy (PS2, spielbar auf PS4 und PS5)

(PS2, spielbar auf PS4 und PS5) Sly 2: Band of Thieves (PS2, spielbar auf PS4 und PS5)

(PS2, spielbar auf PS4 und PS5) Sly 3: Honor Among Thieves (PS2, spielbar auf PS4 und PS5)

Die Spiele sind jetzt in der PS Plus-Sparte im PS Store für alle PS Plus Premium-Mitglieder verfügbar.

PS Plus Extra/Premium im Dezember 2024 - Wann werden die restlichen Spiele angekündigt?

Daneben kündigt Sony natürlich noch die Titel an, die in die Extra-Bibliothek wandern sowie möglicherweise noch weitere Premium-Spiele. Und darauf müsst ihr gar nicht lange warten, denn die Enthüllung des restlichen Dezember-Lineups der beiden höheren PS Plus-Abostufen erfolgt bereits am morgigen Mittwoch:

Termin der Ankündigung: 11. Dezember 2024 (Mittwoch)

11. Dezember 2024 (Mittwoch) Uhrzeit: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Freischaltung der Extra/Premium-Spiele: 17. Dezember 2024 (Dienstag)

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor.

Damit ergeben sich diesmal der 11. Dezember 2024 für die Ankündigung und der 17. Dezember 2024 für die Live-Schaltung der Titel in der PS Plus-Sparte. 17:30 Uhr ist die traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Games für den PlayStation Plus-Service.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2024

Aber nicht nur Extra- und Premium-Mitglieder erhalten monatliche Bonus-Spiele. Auch wenn ihr nur Essential abonniert habt, gibt's jeden Monat neue Spiele, die ihr euch ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt. Aktuell dabei sind:

Mehr Infos zu den PS Plus Essential-Games für diesen Monat lest ihr hier:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Dezember 2024: Das sind die drei neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Zu den Essential-Spielen gehört im Dezember unter anderem das großartige Koop-Abenteuer It Takes Two, das ihr euch hier im Trailer ansehen könnt:

2:52 It Takes Two - Neuer Trailer zeigt euch die Koop-Action - Neuer Trailer zeigt euch die Koop-Action

Autoplay

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abo-Tiers (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was ist eure Meinung zu den ersten PlayStation Plus Premium-Games? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!