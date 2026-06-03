PS Plus: Sony enthüllt bei der State of Play das nächste Juni-Spiel für Extra/Premium - und 3 weitere Titel, die uns in den kommenden Monaten erwarten

Sony hat einige der kommenden PS Plus Extra/Premium-Spiele verraten.

Bei den PS Plus-Spielen hat Sony in den letzten Tagen gleich mehrfach vorgelegt. Nicht nur wurden die Essential-Titel einen Tag früher als sonst angekündigt, mit Destiny 2 wurde auch das erste Extra- und Premium-Spiel für Juni kurz darauf verraten.



Bei der State of Play wurden jetzt noch vier weitere Spiele enthüllt, die in den nächsten Wochen und Monaten ins Abo wandern.

Das sind die bekannten PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Juni 2026

Neben Destiny 2: Legacy Collection, das bereits ab 9. Juni bei PS Plus Extra/Premium verfügbar sein wird, kennen wir jetzt nämlich auch einen weiteren Titel für den aktuellen Monat:

Gitaroo Man landet am 16. Juni in der Klassiker-Bibliothek von Premium.

1:03 Destiny 2: Der erste Trailer zu The Final Shape bringt einen alten Bekannten von den Toten zurück

Autoplay

Das war's aber noch nicht, drei weitere Spiele wurden ebenfalls beim Showcase verraten. Die bekommen wir allerdings noch nicht im Juni, sondern erst in den kommenden Monaten:

Juli: Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (für PS Plus Premium)

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (für PS Plus Premium) August: Onimusha: Dawn of Dreams (für PS Plus Premium)

Onimusha: Dawn of Dreams (für PS Plus Premium) Herbst 2026: Runescape: Dragonwilds (für PS Plus Extra und Premium)

Darüber hinaus gibt es sogar noch einen weiteren bekannten PS Plus-Titel. Der wurde allerdings nicht bei dieser, sondern bereits bei der letzten State of Play angekündigt: Big Walk soll irgendwann 2026 noch für PlayStation erscheinen und ist dann direkt bei PS Plus Essential, Extra und Premium dabei.

Ankündigung der restlichen Extra/Premium-Spiele für Juni

Im Juni dürften uns dann natürlich noch ein paar weitere Spiele im Abo erwarten. Die werden aber allem Anschein nach erst zur regulären Zeit angekündigt, wir müssen uns also noch ein paar Tage gedulden.

Voraussichtliches Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 10. Juni 2026.

Mittwoch, der 10. Juni 2026. Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr.

17:30 Uhr. Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 16. Juni 2026, zwischen 10 und 11 Uhr vormittags.

Die PS Plus Essential-Spiele sind bereits live

Während wir auf die Extra/Premium-Titel noch warten, sind die Essential-Spiele für den Juni 2026 bereits live. Diese Titel gibt's in diesem Monat:

Grounded (verfügbar bis: 7. Juli)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (verfügbar bis: 7. Juli)

Warhammer 40,000: Darktide (verfügbar bis: 7. Juli)

EA Sports FC 26 (verfügbar bis: 16. Juni)

Alles Wichtige zu den drei Abo-Stufen von PS Plus

Falls ihr noch kein PS Plus-Abo habt, dann haben wir die wichtigsten Infos zu allen Abo-Modellen für euch in einem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus zusammengefasst.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was sagt ihr zu den kommenden PS Plus-Spielen, ist für euch etwas dabei?