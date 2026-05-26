PS Plus Essential für Juni 2026: Überraschung, Sony hat die neuen Spiele jetzt schon enthüllt!

Heute werden die neuen Bonus-Spiele für das PS Plus Essential-Abo enthüllt.

15:04 Uhr

Mit der kommenden State of Play dürfte die frühzeitige Ankündigung tatsächlich nichts zu tun haben. Möglicherweise hängt sie aber mit den Days of Play zusammen – die starten nämlich am morgigen Mittwoch, wie Sony jetzt ebenfalls bestätigt hat.

14:53 Uhr

Das sind die neuen PS Plus Essential-Spiele im Juni 2026

Grounded

1:50 Grounded verlässt den Early Access mit einem epischen Trailer

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Plattformen: PS5, PS4

Grounded ist ein Koop-Survival-Adventure, in dem eure Charaktere auf Daumengröße geschrumpft werden. Fortan müsst ihr mit bis zu drei weiteren Mitspielenden einen plötzlich gigantischen Garten erkunden, Ressourcen sammeln, Unterschlüpfe bauen und euch Waffen und Rüstungen basteln, um euch gegen Feinde wie Insekten zu verteidigen – übrigens: Grounded hat einen eigenen Arachnophobie-Modus.

Nickelodeon All-Star Brawl 2

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Plattformen: PS5, PS4

Nickelodeon All-Star Brawl 2 ist der zweite Teil des Beat’em Ups im Stile von Smash Bros. – nur dass ihr euch hier als Spongebob, Garfield, Danny Phantom oder einer der Ninja Turtles die Fäuste um die Ohren schlagt. Ihr könnt sowohl solo als auch in Online-Kämpfen gegeneinander antreten.

Warhammer 40.000: Darktide

13:31 Darktide ist jetzt der Warhammer-Traum, der es immer sein sollte!

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Plattformen: PS5

Warhammer 40.000: Darktide ist ein Koop-Shooter im Stil von Left for Dead 2 und im düsteren 40K-Universum angesiedelt. Mit drei Mitspielenden wählt ihr also aus einer von vier Klassen und schnetzelt euch gemeinsam mit Nah- und Fernkampfwaffen durch Gegnerhorden und Bosse. Per Charaktereditor könnt ihr euren eigenen Charakter sogar anpassen.

EA Sports FC 26

14:38 EA Sports FC 26 im Test: Mit dem neusten Teil überschreitet EA eine gefährliche Grenze

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Plattformen: PS5, PS4

Falls ihr hier gerade ein Deja vu bekommt: Nein, es liegt nicht an euch. EA Sports FC 26 war tatsächlich schon bei den PS Plus-Spielen im Mai dabei. Das Fußball-Spiel wird schlicht noch ein paar Wochen länger als Teil des Abos verfügbar sein. Konkret könnt ihr es euch bis 16. Juni schnappen.

Übrigens, ihr bekommt mit PS Plus auch ein exklusives Icons-Paket:

Mehr zum Thema PS Plus im Mai 2026: Schnappt euch jetzt ein weiteres Goodie für das größte Spiel in diesem Monat - im Store ist es leicht zu übersehen von Linda Sprenger

14:29 Uhr

Neue PS Plus-Spiele sind bekannt

Ja, was ist das denn? Normalerweise würde Sony die neuen PS Plus-Spiele erst am Mittwoch, den 27. Mai enthüllen. Tatsächlich wurden die Spiele überraschend aber jetzt bereits bekannt gegeben. Wir stellen die Titel gleich noch genauer vor, aber erst einmal gibt's hier die wichtigste Infos – diese vier Spiele erwarten euch Anfang Juni in Essential-Abo: