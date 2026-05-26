PS Plus Essential für Juni 2026: Überraschung, Sony hat die neuen Spiele jetzt schon enthüllt!

Dienstag, 26.05.2026
15:04 Uhr
Mit der kommenden State of Play dürfte die frühzeitige Ankündigung tatsächlich nichts zu tun haben. Möglicherweise hängt sie aber mit den Days of Play zusammen – die starten nämlich am morgigen Mittwoch, wie Sony jetzt ebenfalls bestätigt hat.
14:53 Uhr
Das sind die neuen PS Plus Essential-Spiele im Juni 2026
Grounded
- Plattformen: PS5, PS4
Grounded ist ein Koop-Survival-Adventure, in dem eure Charaktere auf Daumengröße geschrumpft werden. Fortan müsst ihr mit bis zu drei weiteren Mitspielenden einen plötzlich gigantischen Garten erkunden, Ressourcen sammeln, Unterschlüpfe bauen und euch Waffen und Rüstungen basteln, um euch gegen Feinde wie Insekten zu verteidigen – übrigens: Grounded hat einen eigenen Arachnophobie-Modus.
Nickelodeon All-Star Brawl 2
Link zum YouTube-Inhalt
- Plattformen: PS5, PS4
Nickelodeon All-Star Brawl 2 ist der zweite Teil des Beat’em Ups im Stile von Smash Bros. – nur dass ihr euch hier als Spongebob, Garfield, Danny Phantom oder einer der Ninja Turtles die Fäuste um die Ohren schlagt. Ihr könnt sowohl solo als auch in Online-Kämpfen gegeneinander antreten.
Warhammer 40.000: Darktide
- Plattformen: PS5
Warhammer 40.000: Darktide ist ein Koop-Shooter im Stil von Left for Dead 2 und im düsteren 40K-Universum angesiedelt. Mit drei Mitspielenden wählt ihr also aus einer von vier Klassen und schnetzelt euch gemeinsam mit Nah- und Fernkampfwaffen durch Gegnerhorden und Bosse. Per Charaktereditor könnt ihr euren eigenen Charakter sogar anpassen.
EA Sports FC 26
- Plattformen: PS5, PS4
Falls ihr hier gerade ein Deja vu bekommt: Nein, es liegt nicht an euch. EA Sports FC 26 war tatsächlich schon bei den PS Plus-Spielen im Mai dabei. Das Fußball-Spiel wird schlicht noch ein paar Wochen länger als Teil des Abos verfügbar sein. Konkret könnt ihr es euch bis 16. Juni schnappen.
Übrigens, ihr bekommt mit PS Plus auch ein exklusives Icons-Paket:
14:29 Uhr
Neue PS Plus-Spiele sind bekannt
Ja, was ist das denn? Normalerweise würde Sony die neuen PS Plus-Spiele erst am Mittwoch, den 27. Mai enthüllen. Tatsächlich wurden die Spiele überraschend aber jetzt bereits bekannt gegeben. Wir stellen die Titel gleich noch genauer vor, aber erst einmal gibt's hier die wichtigste Infos – diese vier Spiele erwarten euch Anfang Juni in Essential-Abo:
- Grounded
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Warhammer 40,000: Darktide
- EA Sports FC 26
PS Plus Essential für Mai 2026: Datum und Uhrzeit der Ankündigung
- vermutlicher Termin für die Ankündigung: Mittwoch, 27. Mai 2026
- vermutliche Uhrzeit für die Ankündigung: gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit
- Freischaltung der neuen Spiele: Dienstag, 2. Juni 2026
Woher kommen die Termine? Die neuen Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag des neuen Monats live gestellt und am Mittwoch davor enthüllt. Vereinzelt kann sich dieser Turnus durch Events ändern – wie wir inzwischen wissen, ist das auch bei den Juni-Spielen der Fall, die Enthüllung wurde nämlich auf den 26. Mai vorverlegt.
Denkt auch an die PS Plus-Spiele vom Mai!
Bis die neuen Spiele Anfang Juni live gehen, habt ihr noch Zeit, die Essential-Titel des Vormonats eurer Bibliothek hinzuzufügen. Im Mai sind folgende Spiele Teil des Aufgebots:
- EA Sports FC 26
- Wuchang: Fallen Feathers
- Nine Sols
Die Sports FC-Reihe braucht wohl keine Vorstellung, den Action- und Souls-Fans unter euch wollen wir aber besonders das bildhübsche Metroidvania Nine Sols ans Herz legen:
Mehr Infos zu PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium
Solltet ihr noch kein PS Plus-Abo haben und wollt euch vorab informieren, können wir euch einen Blick in unseren Info-Hub zu PS Plus empfehlen.
Dort findet ihr alle wichtigen Infos zu den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Abostufen (Essential, Extra und Premium), den Preisen für den Service und wie ihr euer Abonnement wieder beenden könnt.
Bei welchem Spiel wartet ihr schon seit Ewigkeiten, dass es endlich mal zu PS Plus kommt?
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