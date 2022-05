PS Plus Extra/Premium erhalten Assassin's Creed Valhalla und 26 weitere Ubisoft-Spiele

Eine Meldung, die im Zuge des offiziellen Lineups für PS Plus Extra und PS Plus Premium heute fast schon beiläufig bekanntgegeben wurde, ist die Integration von Ubisoft+ Classics in beide Abo-Modelle. Dabei handelt es sich um einen eigens vom französischen Publisher zusammengestellten Katalog aus aktuell 27 Spielen, die ihr fortan mit eurer Sony-Mitgliedschaft spielen könnt.

Diese Spiele sind in Ubisoft+ Classics enthalten

Zum Deutschland-Start von PS Plus Extra/Premium am 22. Juni habt ihr neben einer über 700 Spiele umfassenden Bibliothek zudem Zugriff auf folgende Spiele von Ubisioft:

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Das Lineup von Ubisoft+ Classics wird dabei nicht von Sony selbst, sondern von Ubisoft kuratiert und bis Ende des Jahres auf insgesamt 50 Spiele anwachsen. Welche zukünftig hinzugefügt werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Da es aber auch ein recht aktueller Blockbuster wie Assassin's Creed Valhalla in den Service geschafft hat, wird der Blick auf künftige Ergänzungen besonders spannend.

Alle Infos zur Umstrukturierung von PS Plus erfahrt ihr hier:

308 10 PS Plus Alle Infos zum neuen Abo-Service für PS4/PS5

Ubisoft+ für PlayStation angekündigt

In der jüngsten Vergangenheit gab es mehrfach Gerüchte, Ubisoft+ würde zukünftig den Xbox Game Pass erweitern. Zuletzt wurde die Info sogar via Social Media von offizieller Seite aus bestätigt.

Ob es sich dabei nur um ein Missverständnis gehandelt hat oder ob die Integration in den kommenden Tagen bekanntgegeben wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jetzt jedoch, dass Ubisoft+ in seiner klassischen Form mit über 100 Spielen, DLCs und Rewards für Abonnent*innen neben dem PC, Stadia und Amazon Luna jetzt auch auf PlayStation- und Xbox-Konsolen kommt.

Was ist Ubisoft+? Im Abo sind aktuell 128 Spiele enthalten, dir ihr für 14,99 Euro/Monat herunterladen und spielen könnt. Darunter Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Riders Republic und viele mehr.

Meint ihr, Ubisoft packt künftig noch weitere Blockbuster in Classics für PS Plus oder dient die Integration mehr als Teaser für Ubisoft+?