PS Plus-Revolution offiziell: Alle Infos zum neuen Abo-Service für PS4/PS5 (Exklusiv)

Seit Dezember vergangenen Jahres ranken Gerüchte um eine Umstrukturierung von Sonys Services PS Plus und PS Now. GamePro liegt nun die offizielle Bestätigung vor, wie sich die Abo-Modelle künftig ändern werden.

Deutschland-Exklusiv auf GamePro: Wir konnten mit Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan über die Fusion der Modelle sprechen und können euch so noch weitere wichtige Infos zum neuen Service geben.

PS Plus-Abo künftig mit 3 Optionen

Habt ihr aktuell die Wahl zwischen PS Plus und PS Now, verschmelzen beide Spiele-Abos künftig zu PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium. Nachfolgend erfahrt ihr, welche Vorteile welches Tier bzw. welcher Rang bietet und auch, mit welchen Preisen ihr monatlich, vierteljährlich und jährlich rechnen müsst.

PS Plus Essential

Essential ist kurzgefasst PS Plus, wie ihr es seit Jahren kennt und bietet folgende Vorteile:

3 monatliche "Gratis"-Spiele: 2x PS4, 1x PS5

Online-Multiplayer

Exklusive Rabatte

Cloud-Speicher

Monatlich 3 Monate 12 Monate 8,99 Euro 24,99 Euro 59,99 Euro

Was passiert mit meinem alten Abo? Wer aktuell ein PS Plus-Abo besitzt, wird automatisch nach der Umstellung PS Plus Essential-Mitglied. Der Preis für die Mitgliedschaft ändert sich nicht.

Anzahl der "Gratis"-Spiele: Aus der offiziellen Pressemitteilung, die GamePro vorliegt, geht zwar hervor, dass in PS Plus Essential lediglich zwei zusätzliche Spiele im Monat angeboten werden, auf Nachfrage wurde uns jedoch bestätigt, dass das aktuelle Modell (2+1) beibehalten wird. Sony sieht das monatliche PS5-Spiel mehr als Bonus an.

PS Plus Extra

Auf Stufe 2 erwartet euch neben den Vorteilen von Essential noch ein umfangreicher Katalog aus PS4- und PS5-Spielen, die ihr herunterladen und spielen könnt.

Alle Essential-Vorteile

Katalog aus 400 PS4- und PS5-Spielen

Monatlich 3 Monate 12 Monate 13,99 Euro 39,99 Euro 99,99 Euro

Infos zum PS4- und PS5-Katalog: Laut Ryan wird der Katalog zum Start aus ca. 400 Spielen bestehen. Darunter Titel wie God of War, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Returnal und Death Stranding. In den kommenden Monaten sollen zudem weitere Sony-Exclusives und natürlich auch Spiele von Third Party-Publishern folgen.

PS Plus Premium

Auf Stufe 3 bekommt ihr, wie der Name bereits sagt, das Premium-Abo mit allen kombinierten Vorteil aus PS Plus und PS Now, sowie weiteren Vorzügen.

Alle Essential-Vorteile

Katalog aus PS4- und PS5-Spielen

Katalog aus PS1-, PS2- und PSP-Spielen

Katalog aus PS3-Spielen via Cloud-Streaming

PlayStation-Bibliothek via Cloud-Streaming (außer PS3)

Probeversionen von AAA-Spielen

Monatlich 3 Monate 12 Monate 16,99 Euro 49,99 Euro 119,99 Euro

Der PS Now-Hybrid: Mit einer Premium-Mitgliedschaft bekommt ihr zugleich den vollen Umfang von PS Now, könnt ca. 740 Spiele sowohl downloaden als auch streamen. Letzteres ist lediglich bei PS3-Spielen aufgrund technischer Limitierungen nicht möglich.

Keine Infos zu den Game Trials: Ein weiterer, für viele Spieler und Spielerinnen sicher großer Vorteil, sind Probeversionen großer Sony-Exclusives. Welche Spiele inbegriffen sind, wie lange die Spieldauer ist und ob das System gleich EA Play einem Early Access-Zugang gleicht, will Sony erst später im Jahr beantworten.

Wann startet der neue PS Plus-Service?

Laut CEO Jim Ryan plant Sony den Start der drei PS Plus-Modelle aktuell für Ende Juni 2022. Ein konkreter Termin soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. GamePro hält euch euch natürlich auf dem Laufenden.

Was passiert mit meinem PS Now-Abo? Sony wird sich künftig auf das neue PS Plus-Abomodell beschränken. Wie die Umstellung vorhandener Abonnements vonstattengeht, soll ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden. Denkbar ist, dass bestehende Abos auf PS Plus Premium-Monate umgerechnet werden.

Kommen PS-Exclusives zum Release in PS Plus?

Im Gegensatz zu Microsoft mit dem Xbox Game Pass, kamen in PS Plus nur gelegentlich kleinere Spiele wie Destruction AllStars oder Bugsnax zur Veröffentlichung direkt in den Service. AAA-Exclusives, die zum Release mit einer Mitgliedschaft spielbar sind, wird es laut Jim Ryan auch zukünftig nicht geben.

Strategische Gründe: Dass Spiele wie God of War Ragnarök nicht Day 1 in den Service kommen, begründet Ryan mit einem für Sony PlayStation so wichtigen Wirtschaftszirkel, der laut dem CEO aus drei unumstößlichen Säulen besteht: Einer einzigartigen Hardware (u.a. DualSense), starken Exclusives und einem interessanten Service-Angebot. AAA-Spiele zum Release in den Service zu integrieren, würde die Säulen vermischen und so auch aufweichen, was für Sony auch weiterhin keine Option ist.

Interessant ist auch, dass Ryan das Preis-Leistungs-Verhältnis thematisiert: Für 10 Euro monatlich (PS Plus Premium/12 Monate), sollen Abonnent*innen ein starkes und attraktives Angebot erhalten. Zum Vergleich: Der Xbox Game Pass kostet jährlich auf den Monat umgerechnet ebenfalls 10 Euro. Sony zieht preislich hier gleich.

Was ist mit Third Party-Spielen? Ob Spiele von EA, Capcom und Co. zum Release in den Service wandern, schloss Ryan jedoch nicht aus. Hier kommt es ganz auf den Deal zwischen Sony und dem jeweiligen Entwickler/Publisher an.

In den kommenden Tagen werden wir euch auf GamePro noch weitere interessante Auszüge aus dem Interview mit Jim Ryan präsentieren. Doch bis hierhin: Wie ist eure Meinung zum neuen PS Plus-Service?