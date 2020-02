PS Plus: Ladet euch die 4 aktuellen Gratis-Spiele, bevor es zu spät ist

Wer die PlayStation Plus-Spiele des Monats Januar 2020 noch zu seiner PS4-Blibliothek hinzufügen möchte, sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Die neu angekündigten 5 PS Plus-Spiele des Februar-Lineups werden in wenigen Tagen zum Download bereit stehen und die aktuellen Gratis-Games ersetzen.

Wann werden die PS Plus-Spiele ausgetauscht? Am Dienstag, den 3. Februar 2020, voraussichtlich um die Mittagszeit herum können die PS Plus-Games des Monats Februar von allen Abonnenten des Service ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden. Die Januar-Spiele werden dann jedoch wieder zum regulären Preis angeboten.

Diese PS Plus-Spiele könnt ihr aktuell noch laden:

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download-Größe: 44,44 GB

44,44 GB Regulärer Preis ohne PS Plus: 19,99 Euro

19,99 Euro Unsere Test-Wertung: 91

Mit der The Nathan Drake Collection bekommen Uncharted-Fans alles, was das Herz begehrt. Schließlich gibt es hier gleich drei umfangreiche Abenteuer mit dem charismatischen Helden, die allesamt für die PS4 optimiert wurden.

Welche Spiele sind dabei?

Was ist neu? Alle drei Spiele der Uncharted-Reihe wurden für die Nathan Drake-Collection nicht nur technisch überarbeitet, sondern bekamen jeweils zwei neue Schwierigkeitsgrade (sehr einfach und gnadenlos) spendiert. Außerdem gibt es für alle Spiele einen Speed Run-Modus, in dem eure Zeit bis zum Ende gestoppt wird, und einen Fotomodus, über den ihr Screenshots erstellen könnt.

Goat Simulator

Genre: Action

Action Download-Größe: 1,14 GB

1,14 GB Regulärer Preis ohne PS Plus: 8,99 Euro

8,99 Euro Unsere Test-Wertung: 70

Eine lebensechte Simulation ist der Goat Simulator zwar nicht, doch das ändert nichts daran, wie spaßig es ist, mit einer Ziege durch die Open World zu stapfen, absolutes Chaos zu stiften und Highscores zu knacken.

Darum geht's im Spiel: Der Goat Simulator erzählt keine Geschichte und lässt uns einfach nur eine Ziege aus der Third Person-Perspektive steuern. Das einzige Ziel des Spiels ist es, so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Also rammen wir alle möglichen Gegenstände und Passanten oder katapultieren Dinge mit unserer Zunge durch die Spielwelt.

Der Spaß an der Sache kommt klar durch den Witz, der aus der Ragdoll-Physik von Goat Simulator erwächst. Alles sieht immer bekloppt und abgedreht aus. Zahlreiche Geheimnisse auf der Karte laden zudem zu Erkundungen ein.

Was gibt's im Februar 2020 bei PS Plus?

Im Februar setzt Sony sogar noch einen drauf und spendiert allen Mitgliedern des Online-Service fünf Gratis-Spiele: Hier sind alle neuen PS Plus-Spiele im Februar, die wir euch wie gewohnt kurz und knackig vorstellen, sodass ihr entscheiden könnt, ob sie sich für euch lohnen oder nicht.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht. Alle Preise & Vorteile von PS Plus führen wir hier für euch auf.

Habt ihr die Januar-Spiele schon geladen?