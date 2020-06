Die PS Plus-Spiele im Juli 2020 lassen nicht mehr allzu lange auf sich warten. Und wie jeden Monat teilen PlayStation Plus-User im Subreddit ihre Wünsche und Vermutungen für das kommende Line-up. Natürlich seid auch ihr gefragt: Teilt uns in den Kommentaren die Games mit, die ihr diesen Monat sehen wollt.

Wann werden die PS Plus-Spiele im Juli enthüllt? Im Laufe der kommenden Woche. Alle Infos zu den neuen Gratis-Titeln findet ihr dann wie gewohnt auf GamePro.de.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo? Alle Preise und Vorteile von PS Plus führen wir in unserem großen GamePro-FAQ für euch auf.

Top-Wunsch: Horizon Zero Dawn

Genre: Action-RPG

Warum Horizon Zero Dawn? Dass sich viele Spieler aktuell Horizon Zero Dawn für das kommende PS Plus-Aufgebot wünschen, kommt nicht von ungefähr. Schließlich wurde im Zuge des PS5-Reveals mit Horizon: Forbidden West das Sequel zum Action-RPG von Guerrilla Games angekündigt.

Darum geht's im Spiel: Horizon Zero Dawn ist ein Open World-Action-RPG, das uns als Jägerin Aloy in eine post-postapokalyptische Welt schickt, in der Menschen wieder in Stämmen zusammen leben. Mit Bogen und allerhand Gadgets wie Fallen bewaffnet stürzen wir uns in den Kampf gegen mysteriöse und bösartige Maschinenwesen, die die malerische Welt und die Menschen bedrohen.

Weitere Wünsche der Community:

Uncharted The Lost Legacy: Das Spin-off der Uncharted-Reihe wird langsam zum Running Gag im PS Plus-Subreddit. Spieler wünschen sich das Naughty Dog-Abenteuer bereits seit Monaten, weil es zuvor sowohl die Nathan Drake Collection als auch Uncharted 4 ins Line-up schafften.

Nier Automata: Platinum Games' Hack & Slay wird ebenfalls mehrmals im Subreddit genannt, spezifische Gründe dafür gibt es aber nicht.