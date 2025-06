PS Plus Extra/Premium im Juni 2025: Neue Gratis-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Das sind Termin und Uhrzeit für die Bekanntgabe der PS Plus-Games für Extra und Premium im Juni 2025.

Seit vergangenen Dienstag können sich alle PlayStation Plus-Mitglieder die Essential-Spiele des Juni 2025-Lineups von PS Plus sichern – und in der kommenden Woche geht's gleich weiter: Die Enthüllung der PS Plus Extra- und Premium-Titel steht an. Bei uns findet ihr wie immer den exakten Termin sowie die Uhrzeit des Reveals durch Sony.

Wann werden die PS Plus Extra-/Premium-Spiele für den Monat Juni 2025 enthüllt?

Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 11. Juni 2025

Mittwoch, der 11. Juni 2025 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 17. Juni 2025

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra-/Premium-Spiele immer am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt stets am Mittwoch davor. Somit ergibt sich diesmal der 11. Juni 2025 für die Enthüllung und der 17. Juni 2025 für die Freischaltung der neuen PlayStation Plus-Titel.

Sobald die frischen Extra- und Premium-Spiele bekannt sind, findet ihr wie immer alle wichtigen Infos dazu auf GamePro.de.

Erste PS Plus Extra/Premium-Spiele für Juni 2025 bereits bekannt

Sony hat bereits folgende beiden Titel für das kommende Lineup enthüllt:

FBC: Firebreak (ab 17. Juni bei Extra/Premium)

(ab 17. Juni bei Extra/Premium) Deus Ex (ab 17. Juni bei Premium)

Der Rest folgt dann in der kommenden Woche.

PS Plus Extra und Premium im Mai 2025: Welche Titel im Vormonat zur Bibliothek von Extra und Premium hinzugestoßen sind, erfahrt ihr in der unten verlinkten GamePro-Übersicht:

