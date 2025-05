PS Plus Extra/Premium für Mai 2025 wird heute enthüllt: Das sind Uhrzeit und mögliche Spiele

Die neuen PS Plus-Spiele für Extra und Premium werden heute bekannt gegeben.

Auch im Mai erwarten uns wieder neue Spiele für den Abo-Service PS Plus. Während die Essential-Titel bereits live sind, erfahren wir erst heute, welche Spiele zu Extra und Premium dazustoßen. Wir halten euch hier zur anstehenden Ankündigung auf dem Laufenden und listen auf, welche Titel das Abo bald verlassen.

06:00 Uhr Moin, moin! Es ist wieder Zeit für neue Bonus-Spiele im Abo. Wie üblich begleiten wir die Ankündigung der Neuzugänge für euch heute live mit und informieren euch über alles Wichtige.

PS Plus Extra/Premium im Mai 2025: Das sind Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 14. Mai 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Woher kennen wir diesen Termin? Sony hält sich in der Regel an den gleichen Turnus, wodurch die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele am dritten Dienstag des laufenden Monats freigeschaltet und am Mittwoch davor bereits angekündigt werden. Damit gehen die neuen Titel diesmal planmäßig am 20. Mai live.

Hier gibt's auch die neuen PS Plus Essential-Spiele für Mai

Für PS Plus Essential gilt eine etwas andere Regelung. Hier werden die Titel nämlich bereits am Ende des Vormonats angekündigt und am ersten Dienstag freischaltet. Entsprechend könnt ihr euch die Mai-Spiele bereits für eure Bibliothek schnappen. Diesen Monat sind die folgenden drei Games dabei:

Das Highlight dürfte für viele wohl der große Überraschungshit von 2024 sein: Das Deckbuilder-Roguelike Balatro.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Mai

Auch im Mai verlassen wieder einige Titel das Abo, diesmal sind es sogar 22 auf einen Schlag. Auf diese Spiele müsst ihr ab dem 20. Mai verzichten:

Batman: Arkham Knight

Before Your Eyes

Bloodstained: Ritual of the Night

Die Sims 4: Inselleben (Erweiterungspack)

Enter the Gungeon

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Ghostrunner

GTA 5

Infamous: Second Son

Journey To The Savage Planet: Employee Of The Month

Lego Marvel Super Heroes 2

MotoGP 24

Payday 2: Crimewave Edition

Portal Knights

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Stranded: Alien Dawn

Synth Riders

The Lego Movie 2 Video Game

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Edition

Walkabout Mini Golf

