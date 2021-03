PS Plus März 2021-Spiele heute verfügbar: Das ist die Uhrzeit

Ab welcher Uhrzeit werden die PS Plus-Spiele freigeschaltet? Die neuen Titel des März-Lineups wandern am heutigen 2. März in den PS Store. In der Vergangenheit wurden die Titel stehts um die Mittagszeit herum, gegen 12 Uhr, zum kostenlosen Download für alle PS Plus-Mitglieder freigeschaltet.

Im Februar gab es allerdings eine Ausnahme: Im letzten Monat waren die PS Plus-Spiele bereits gegen 9 Uhr morgens verfügbar.

Welche Spiele sind Teil des PS Plus-Lineups im März 2021?

Diesen Monat spendiert Sony ganze vier Spiele, die sich alle Mitglieder des kostenpflichtigen Service ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können:

Welche PS Plus-Spiele lohnen sich im März 2021? In unserem ausführlichen PS Plus-Artikel stellen wir euch alle neuen Gratis-Titel noch einmal gesondert mit Pro und Contra vor, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht:

Welche Spiele gibt's außerdem gratis?

Darüber hinaus startet Sony ab heute die "Play at Home"-Initiative und spendiert im Zuge dessen allen PlayStation-Spieler*innen einen weiteren Gratis-Titel für die PS4, ganz egal ob sie ein PS Plus-Abo besitzen oder nicht. Die Aktion läuft von März bis Juni, jeden Monat gibt es ein neues Gratis-Spiel. Das erste kostenlose Play at Home-Spiel ist jetzt verfügbar.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

