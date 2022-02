PS Plus März 2022-Spiele im Anmarsch: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

Schon bald ist es wieder soweit: In wenigen Tagen werden die neuen Gratis-Spiele für PS Plus im März 2022 enthüllt. Wenn Sony sich an ihren gewohnten Rhythmus hält, wissen wir auch bereits, wann die Bekanntgabe erfolgt:

Voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 23. Februar 2022 *

* Voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit)**

Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 1. März 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit werden die Spiele in der Regel freigeschaltet)

*Wie kommt es zu diesem Datum? Die neuen PS Plus-Titel werden in der Regel am ersten Dienstag des neuen Monats veröffentlicht. Die Ankündigung erfolgt sechs Tage vorher, am letzten Mittwoch des Vormonats. So ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 23. Februar und eine Freischaltung am 1. März.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In den letzten Monaten gab es vorab immer wieder Leaks zu den neuen PS Plus-Spielen, die sich bewahrheitet haben. In diesem Monat gibt es jedoch noch keine Leaks der bekannten Quellen.

Wie jeden Monat wird GamePro euch natürlich auch diesmal die neuen Spiele pünktlich zur Ankündigung vorstellen.

Vergesst nicht die PS Plus-Spiele im Februar 2022

Bevor die neuen Spiele angekündigt werden, solltet ihr euch noch das Lineup für Februar 2022 schnappen. Alle Infos zu den Spielen findet ihr hier:

59 4 Mehr zum Thema PS Plus im Februar 2022: Das sind die neuen Spiele für PS4/PS5

Wenn euch die Handsome Collection von Borderlands fehlt, könnt ihr diesen Monat etwa kurz vor Release von Tiny Tina's Wonderlands noch den Standalone-DLC Tiny Tina's Sturm auf die Drachenfestung nachholen:

Gibt es schon einen Leak zu den PS Plus-Games im März 2022?

Bislang nicht. In den vergangenen Wochen wurden die PS Plus-Titel zuvor immer korrekt von der französischen Dealsseite dealabs geleakt, diesmal gibt es noch keine Angaben. Gut möglich aber, dass dealabs in nächster Zeit erneut vorzeitig mit dem angeblichen Lineup herausrückt. GamePro wird diesen Artikel entsprechend updaten, sollte das der Fall sein.

Jetzt seid ihr gefragt, welche PS Plus-spiele wünscht ihr euch für das März-Lineup?