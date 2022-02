PS Plus im März 2022: Die Gratis-Spiele für PS4/PS5 machen euch zu Samurais und Ninjas

Wieder einmal steht ein neuer Monat an und Sony hat die neuen PS Plus-Titel für März 2022 offiziell bekanntgegeben. Der Leak von Dealabs hat sich erneut bewahrheitet und uns bereits zwei der Spiele vorab verraten. Diesmal erwartet uns aber nicht nur ein drittes Spiel, sondern mit Ghost of Tsushima: Legends sogar ein zusätzlicher Bonustitel.

Diese kostenlosen Spiele bekommen alle PS Plus-Abonnent*innen im März 2022:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im März 2022 verfügbar? Die neuen Spiele sind ab Dienstag, den 1. März 2022 im PS Store erhältlich. Die Freischaltung erfolgt für gewöhnlich um die Mittagszeit herum, also gegen 12 Uhr. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald die Spiele online gehen.

Welche Spiele des März-Lineups lohnen sich? Wir geben euch einen Überblick über die Titel des neuen Monats, so dass ihr besser entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

ARK: Survival Evolved

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Open World-Survival

Darum geht's: Im Open World-Survival-Spiel Ark: Survival Evolved strandet ihr auf einer von Dinosauriern bevölkerten Insel und müsst lernen, zu überleben. Neben Gefahren wir Hunger, Durst und Kälte müsst ihr euch auch vor aggressiven Dinos und anderen Spieler*innen in Acht nehmen. Dafür könnt ihr aber auch Dinos zähmen und sogar auf ihnen reiten.

Team Sonic Racing

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Rennspiel

Darum geht's: In Team Sonic Racing tretet ihr als Figuren des Sonic-Franchises in Autorennen gegeneinander an. Dabei könnt ihr sowohl offline die Rennstrecken entlangbrettern als auch online gegen eure Freunde oder mit ihnen zusammen gegen andere Teams antreten.

Ghostrunner

Plattform: PS5

PS5 Genre: Jump&Run

Darum geht's: In der düsteren Cyberpunk-Welt von Ghostrunner ist Tempo alles. Durch Wallrunning, Springen und Sliden bleibt ihr immer in Bewegung, um ja nicht von euren Feinden getroffen zu werden. Denn in Ghostrunner ist jeder einzelne Treffer tödlich, sowohl für euch als auch für eure Gegner.

Ghost of Tsushima: Legends

Plattform: PS4/PS5

PS4/PS5 Genre: Action

Darum geht's: Ghost of Tsushima: Legends ist das Standalone zum Multiplayer von Ghost of Tsushima. Als Samurai, Jäger, Ronin oder Assassine könnt ihr im Online-Koop Missionen zu zweit oder zu viert spielen. Der Rivalen-Modus lässt euch außerdem zu zweit gegen ein anderes Team antreten, um die meisten Gegner zu töten und dem anderen Team möglichst viele Steine in den Weg zu legen.

Wenn ihr noch keine Erfahrungen mit dem Multiplayer von Ghost of Tsushima gemacht habt, helfen euch unsere Tipps beim Einstieg:

5 1 Ghost of Tsushima: Legends 8 Tipps & Tricks für den Koop-Modus

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den Februar

Bis die neuen PS Plus-Spiele im März online gehen, könnt ihr euch noch die Spiele für den Februar sichern. Hier findet ihr nochmal die Übersicht der kostenlosen Februar-Spiele:

59 4 PS Plus im Februar 2022 Das sind die neuen Spiele für PS4/PS5

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was haltet ihr vom PS Plus-Lineup im März 2022?