PS Plus-Mysterium: Ihr könnt nur manche der Spiele kaufen und niemand weiß warum

Jeden Monat bringt euch PS Plus mehrere Spiele, die ihr ohne weitere Kosten einlösen und dann zocken könnt, solange ihr ein aktives Abo habt. Wenn dieses aber ausläuft, dann gibt es nur bei wenigen Spielen die Chance, danach die Titel zu kaufen (da sie sich offiziell schon in eurer Bibliothek befinden). Dadurch kann es passieren, dass ihr gezwungen seid aktiv bei PS Plus zu sein, um bestimmte Spiele überhaupt spielen zu können.

Viele PS Plus-Spiele lassen sich nicht kaufen

Das wurde jetzt noch einmal einigen Spieler*innen klar, die zunächst im ResetEra-Forum gehofft hatten, dass Sony etwas an den kaufbaren PS Plus-Spielen geändert hätte.

Denn Hitman 2 und Overcooked! All You Can Eat, die beide gerade in PS Plus für September 2021 enthalten sind, können ganz normal erworben werden. Deshalb dachten manche, dass die Funktion jetzt endlich für alle Spiele ausgerollt wurde.

Doch das stimmte leider nicht: Wie der Zufall es wollte, ist es bei den beiden genannten Spielen tatsächlich möglich, aber bei Predator: Hunting Grounds seid ihr nach wie vor an PS Plus gebunden. Diese Inkonsistenz zieht sich durch das gesamte Angebot von PlayStation Plus und es gibt keine Indikatoren, wann sich das ändern könnte.

Besonders heikel wird es, wenn ein Spiel in der Standard-Version bei PS Plus angeboten wurde, aber es noch eine Deluxe-Edition mit mehr Inhalten gibt. Bei God of War zum Beispiel könnt ihr nicht mehr die Digital Deluxe Edition erwerben, wenn ihr die Version aus PS Plus besitzt. Damit gibt es für PS Plus-Abonnent*innen keine Möglichkeit mehr, an das digitale Artbook, das dynamische Theme, den Soundtrack und mehr zu kommen.

Wir haben bei Sony nachgefragt und werden den Artikel entsprechend bei einer Antwort aktualisieren.

Es bleibt abzuwarten, ob Sony jemals etwas an diesem Umstand ändern wird, da die Problematik seit Beginn von PS Plus besteht. Falls ihr noch nicht genau wisst, was der Abo-Service von Sony überhaupt ist oder ob es sich für euch lohnt, dann fassen wir in einem Artikel alles zu PlayStation Plus für euch zusammen.

