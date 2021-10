PS Plus im November 2021 bringt wieder neue Spiele, für die Abonnent*innen nichts extra zahlen müssen. Die Bonus-Titel sorgen wie jeden Monat für hitzige Debatten und regen die Fantasie an: Welche Spiele werden es wohl dieses Mal sein? Drumherum hat sich eine Tradition etabliert, Vermutungen anzustellen, Tipps abzugeben und Wünsche zu äußern. Wir schauen uns an, was momentan am häufigsten genannt wird und wollen wissen, was ihr euch wünscht.

Immer noch weit vorne, aber wohl eher unrealistisch: Sekiro

PS Plus im November 2021 besteht aus zwei PS4-Titeln, einem PS5-Spiel und drei PSVR-Titeln. Dementsprechend fallen natürlich die Vorhersagen und Wunsch-Vorstellungen im Subreddit-Thread aus. Der sieht angesichts der Spiele-Lineups von PS Plus in den letzten Monaten allerdings insgesamt eher konsterniert aus. Viele Fans machen sich keine großen Hoffnungen.

Nichtsdestotrotz treffen eine ganze Menge an Leuten die Vorhersage beziehungsweise äußern den Wunsch danach, dass Sekiro: Shadows Die Twice dieses Mal vielleicht wirklich Teil der Bonus-Spiele bei PS Plus sein könnte. Der From Software-Titel wurde bereits mehrfach in der Vergangenheit genannt und ist beliebt. Allzu wahrscheinlich wirkt es aber nicht, da sich das Spiel wohl immer noch gut und zu vergleichsweise hohen Preisen verkauft.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen:

Das sind die anderen Favoriten und Hoffnungen der Community:

Vor allem Judgment wird angesichts der Veröffentlichung des Nachfolgers als einigermaßen heißer Kandidat gehandelt. Das war allerdings auch schon letzten Monat der Fall. Allein weil Halloween ist, könnte aber auch Visage und Aliens: Fireteam Elite auf der Liste stehen. Genau wie der erste Teil der Crysis-Remaster-Trilogie, weil Teil 2 und 3 jetzt ebenfalls draußen sind. Manche Fans glauben auch an Marvel's Avengers und Gran Turismo Sport.

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele des Monats November 2021 enthüllt?

Voraussichtlicher Enthüllungstermin: 27. Oktober (Mittwoch)

(Mittwoch) Voraussichtliche Uhrzeit: um 17:30 Uhr (deutsche Zeit)

(deutsche Zeit) Freischaltung der PS Plus-Spiele: 2. November (Dienstag)

Seid ihr Mitglied des kostenpflichtigen Service, könnt ihr euch die Titel dann ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Richtige Gerüchte mit halbwegs verlässlichen Spekulationen oder Leaks gibt es bisher noch nicht zu den PS Plus-Spielen im November 2021. Es bleibt also spannend und wir wollen natürlich auch von euch wissen:

Was vermutet ihr, was wünscht ihr euch, wovon geht ihr realistisch betrachtet aus?