PS Plus im November 2021: Fetter Monat mit noch mehr Gratis-Spielen

Sony hat die neuen PlayStation Plus-Titel für den November 2021 offiziell bekanntgegeben. Im neuen Monat bekommen wir sogar extra viele Titel, den PS VR feiert Geburtstag und schenkt euch zusätzlich noch drei VR-Spiele obendrauf. Auch diesmal haben sich die Leaks bewahrheitet:

*Die PS VR-Spiele sind sogar bis zum 3. Januar 2022 verfügbar.

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im November 2021 im PS Store erhältlich? Die neuen Spiele sind ab Dienstag, den 2. November 2021 im PS Store erhältlich . Die Freischaltung erfolgt für gewöhnlich um die Mittagszeit herum, also gegen 12 Uhr. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald die Spiele online gehen.

Welche Spiele des November-Lineups lohnen sich? Wie immer geben wir euch einen kurzen Überblick über die neuen Spiele des PlayStation Plus-Aufgebots, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

The Walking Dead: Saints & Sinners

Plattform: PS VR

PS VR Genre: Survival

Survival Metacritic-Wertung: 81

Darum geht's: In The Walking Dead: Saints & Sinners müsst ihr in einer unbarmherzigen Welt nach der Zombieapokalypse überleben. Drei Jahre nach Ausbruch der Seuche durchstreift ihr New Orleans auf der Suche nach Nahrung, Equipment und Waffen und erledigt für verschiedene Fraktionen Aufträge. Dabei werden euch nicht nur die Untoten, sondern auch andere Überlebende gefährlich.

The Persistence

Plattform: PS VR

PS VR Genre: Survival-Horror

Survival-Horror GamePro-Wertung: 80

Darum geht's: Im Survival-Horror-Spiel The Persistence müsst ihr das Raumschiff, auf dem ihr euch befindet, reparieren, bevor es von einem schwarzen Loch auseinandergerissen wird. Dafür müsst ihr Ressourcen sammeln, eure Fähigkeiten verbessern, Waffen bauen und immer tiefer in das Schiff eindringen, während euch die zu zombieartigen Wesen mutierte Crew an den Kragen will.



Mehr über The Persistence erfahrt ihr in unserem Test:

Until You Fall

Plattform: PS VR

PS VR Genre: Action

Action Metacritic-Wertung: 87

Darum geht's: In Until You Fall schlagt und schneidet ihr euch in bester Hack'n'Slay-Manier durch eure Feinde und greift dabei zum Takt der Musik an, während ihr angreift, blockt, ausweicht und Zauber auf die Monster, die euch entgegentreten, wirkt.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Plattform: PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel GamePro-Wertung: 75

Darum geht's: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist das Remaster des 2012 erschienenen Action-Rollenspiels. Im Spiel wählt ihr zu Beginn eine von vier Rassen und drei Klassen (Kämpfer, Schurke, Magier) und erkundet vortan eine offene Fantasy-Welt. Euch erwarten actiongeladene Kämpfe mit Magie und Waffen, verschiedene Fertigkeiten für eure Held*innen und moralische Entscheidungen.

Mehr zum Remaster könnt ihr in unserem Test nachlesen:

First Class Trouble

Plattform: PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Action

Darum geht's: First Class Trouble erscheint direkt zum Release für PS4 bei PS Plus. Im Partyspiel müssen bis zu sechs Spieler*innen versuchen, die verrückt spielende Künstliche Intelligenz, die ihren Luxus-Raumfahrtkreuzer kontrolliert, abzuschalten. Der Clou daran: Nicht alle Spieler*innen arbeiten zusammen, denn manche von ihnen sind insgeheim Killerroboter, die für die KI arbeiten.

Knockout City

Plattform: PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter Metacritic-Wertung: 80

Darum geht's: Knockout City lässt bis zu acht Spieler*innen online gegeneinander in Völkerball-Matches antreten. Dabei gilt es natürlich, alle Mitglieder des gegnerischen Teams auszuknocken, während wir selbst Bällen ausweichen oder sie fangen - wer zwei mal getroffen wird, ist draußen. Spieler*innen können dabei sogar selbst zum Ball und von ihren Teammitglieder geworfen werden.

