Gar nicht mehr lange hin, dann werden die PlayStation Plus-Games des Monats Oktober 2020 enthüllt. An diesem Tag ist es voraussichtlich so weit:

Voraussichtlicher Termin: 30. September (Mittwoch)

Voraussichtliche Uhrzeit: um 17:30 Uhr

Live-Schaltung der PS Plus-Spiele: 6. Oktober 2020 (Dienstag)

Wie kommt es zu diesem Termin? Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor macht Sony die jeweiligen Spiele publik. So ergibt sich diesmal der 30. September als Enthüllungsdatum, weil die Gratis-Games am Dienstag, den 6. Oktober 2020 im PlayStation Store veröffentlicht werden.

Auf GamePro.de erfahrt ihr wie immer pünktlich, wann die PS Plus-Spiele offiziell enthüllt wurden. Zudem werden wir euch die neuen Titel mit Pro und Contra vorstellen, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Das sind die aktuellen PlayStation Plus-Games für September 2020

Aktuell könnt ihr euch mit einer gültigen PS Plus-Mitgliedschaft folgende zwei PS4-Titel ohne weitere Zusatzkosten herunterladen:

Was ist für PS Plus-Mitglieder außerdem interessant?

Mit der PS Plus-Collection hat Sony ein neues Bonusprogramm angekündigt: Ab November, direkt zum Launch der PS5, erhalten alle Mitglieder Zugriff auf 18 PS4-Blockbuster, die sie auf der Next Gen-Konsole spielen können.