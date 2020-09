PS Plus schenkt euch zum PS5-Launch ganze 15 PS4-Hits

Um uns PS Plus auch in der kommenden Konsolengeneration schmackhaft zu machen, hat Sony ein neues Bonusprogramm angekündigt: Wer über ein kostenpflichtiges PlayStation Plus-Abo verfügt und eine PS5 kauft, der kann eine ganze Reihe von PS4-Blockbustern gratis auf der Next Gen-Konsole spielen!

Diese PS4-Spiele und Exclusives bekommt ihr dank PS Plus gratis für PS5

Ab wann erhalte ich die Spiele gratis für PS5?

Die Spiele sollen direkt zum PS5-Launch auf der Next Gen-Konsole spielbar sein. Alles was ihr benötigt, um sie herunterzuladen, ist ein PS Plus-Abo.

Lohnt sich PS Plus? Hier sind alle Preise und Vorteile im großen GamePro-FAQ.

Alle Infos zu Release und Preis der PS5

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland - Die Preise der PS5 findet ihr in einer separaten News.

Was haltet ihr von dem Programm?