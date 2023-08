PS Plus: Nur noch eine Woche bis zur Preiserhöhung – Jetzt noch 12 Monate günstig sichern!

Bald wird das PS Plus-Jahresabo deutlich teurer, im Moment könnt ihr es euch aber noch zum günstigen, alten Preis sichern.

Sony erhöht bald die Preise für PlayStation Plus! Schon ab dem 6. September für neue und ab dem 6. November für bestehende Mitgliedschaften soll das Jahresabo in allen drei Varianten teurer werden. Ihr habt also nur noch wenige Tage Zeit, um euch ein Jahr PS Plus zum günstigen, alten Preis zu sichern. Amazon hält dafür das passende Guthaben bereit:

Da Amazon nicht direkt die Abos, sondern nur passendes Guthaben verkauft, müsst ihr automatisch auch hier mehr für PS Plus bezahlen, sobald Sony die Preise anhebt. Ihr könnt also nicht darauf hoffen, dass Amazon die Erhöhung ignoriert und einfach weiter zum alten Preis verkauft, wie es derzeit beim Xbox Game Pass Ultimate der Fall ist.

Auch im September bekommt ihr mit PS Plus natürlich wieder neue PS5- und PS4-Spiele, mit dabei ist das neue Saints Row.

Wie stark steigen die Preise für PlayStation Plus?

Bei PS Plus Extra und Premium fällt die Preiserhöhung mit ungefähr 26 Prozent beziehungsweise bis zu 32€ sehr stattlich aus, bei PS Plus Essential sieht es mit 20 Prozent nicht viel besser aus. Zum Vergleich: Die jüngste Preissteigerung beim Xbox Game Pass (die allerdings auch das Monatsabo betraf) lag bei circa 10 bis 15 Prozent je nach Version. Hier die Preisänderungen im Überblick:

PS Plus Essential: 71,99€ statt 59,99€ (6€ statt 5€ pro Monat)

71,99€ statt 59,99€ (6€ statt 5€ pro Monat) PS Plus Extra: 125,99€ statt 99,99€ (10,50€ statt 8,33€ pro Monat)

125,99€ statt 99,99€ (10,50€ statt 8,33€ pro Monat) PS Plus Premium: 151,99€ statt 119,99€ (12,67€ statt 10€ pro Monat)

Auf die Preise des Monatsabos von PlayStation Plus hat die Erhöhung übrigens keinen Einfluss. Dieses ist allerdings auf den Monat gerechnet nach wie vor deutlich teurer als das Jahresabo und somit keine echte Alternative für all jene, die ohnehin dauerhaft ihr Abo behalten wollen. Hier liegt der Preis bei 8,99€ für Essential, 13,99€ für Extra und 16,99€ für Premium.

Laut Sony soll die Erhöhung übrigens nötig sein, um auch künftig hochwertige PS5- und PS4-Spiele in dem Abo liefern zu können. Mehr erfahrt ihr hier:

