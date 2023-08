PS Plus: Sony erhöht schon nächste Woche die Abo-Preise um bis zu 32 Euro

PlayStation Plus wird ab September merklich teurer.

Gerade erst hat Sony die neuen PS Plus Essential-Spiele für den September offiziell bekanntgegeben. Aber in der Ankündigung hat sich auch eine eher unerfreuliche Nachricht versteckt: Die Preise für die verschiedenen Jahresabos steigen nämlich schon sehr bald an.

PS Plus wird im September teurer

Die Preiserhöhung betrifft die Jahresabos von PS Plus Essential, Extra und Premium. So stiegen die Preise in wenigen Tagen an:

PlayStation Plus Essential kostet dann für 12 Monate 71,99 Euro (vorher 59,99 Euro)

kostet dann für 12 Monate (vorher 59,99 Euro) PlayStation Plus Extra kostet dann für 12 Monate 125,99 Euro (vorher 99,99 Euro)

kostet dann für 12 Monate (vorher 99,99 Euro) PlayStation Plus Premium kostet dann für 12 Monate 151,99 Euro (vorher 119,99 Euro)

Damit ergibt sich eine Erhöhung von 12 Euro für Essential, 25 Euro für Extra und ganzen 32 Euro für das teuerste Premium-Abo-Modell.

Nur die 12 Monats-Abos: Die Monats- und 3 Monats-Abos von PS Plus sind von der Preiserhöhung übrigens nicht betroffen. Verglichen mit dem Jahresabo sind sie allerdings auch nach der Preiserhöhung noch teurer, wenn man auf 12 Monate hochrechnet.

Immerhin, wenn ihr euch schnell noch mit Jahresabos eindecken wollt, habt ihr noch ein wenig Zeit. Das neue Preismodell geht nämlich erst in knapp einer Woche live:

Ab wann werden die PS Plus-Jahresabos teuer? Ab dem 6. September 2023

Wollt ihr auch wissen, welche Spiele frisch für Ps Plus Essential im September angekündigt wurden, haben wir hier die Übersicht für euch:

Was ist der Grund für die Preiserhöhung? Als Begründung hat Sony im offiziellen Blogpost nur angegeben, dass die Erhöhung nötig sei, um weiterhin gute Spiele im Service liefern zu können:

Diese Preisanpassung wird es uns ermöglichen, weiterhin qualitativ hochwertige Spiele und weitere Vorteile zum PlayStation Plus-Abo zu bringen.

Aktuell laufende Abos nicht betroffen

Habt ihr übrigens aktuell noch ein laufendes Jahresabo, wirkt sich die Preiserhöhung darauf nicht aus. Das heißt, für bereits bezahlte Abos werdet ihr nicht noch einmal belangt. Wenn ihr allerdings das nächste Mal euer Abo verlängert (auch bei automatischer Verlängerung), wird der neue Preis bei der Abbuchung gültig.

Was denkt ihr über diesen Preissprung? Haltet ihr den Anstieg für angemessen oder überdenkt ihr euer Abo damit nochmal?