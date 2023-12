PS Plus Premium: Zum 1. Mal wird ein komplett neues PS2-Spiel hinzugefügt und da dürfte noch mehr kommen

Die neue Ergänzung im Lineup ist nicht wegen des Titels selbst so spannend.

Habt ihr Playstations Abo-Service PS Plus Premium abonniert, bekommt ihr neben einer Bibliothek mit Titeln anderer Plattformen auch eine Reihe an PS2-Klassikern zum Streamen und Downloaden.

Viel getan hat sich da seit Launch allerdings nicht. Zumindest ein ganz neues Spiel ist aber im Dezember dabei und gibt Fans Hoffnung auf mehr.

Das erste neu zugefügte PS2-Spiel, das es nicht im PS Store gibt

Von welchem Titel ist hier die Rede? Bei dem besagten Retrospiel, das neu zugefügt wird, handelt es sich um Thrillville: Off the Rails. In diesem Titel, der erstmals im Jahr 2007 erschien, baut ihr Themenparks, beziehungsweise Achterbahnen und könnt diese auch fahren.

Wann kommt das Spiel zu PS Premium? Alle neuen PS Plus-Titel werden am 19. Dezember ergänzt. Hier findet ihr unsere Übersicht:

Die Ergänzung lässt Fans auf mehr PS2-Titel hoffen

Aber ganz egal, ob ihr euch über diese Ergänzung im Lineup freut oder nicht: Das Besondere ist, dass das Abo damit jetzt zum ersten Mal einen ganz neuen PS2-Titel bekommt. Zuerst sah es im englischen PlayStation Blog-Eintrag so aus, als könnte es sich um die PSP-Version handeln.

Hier wurde etwas schwammig formuliert: "ursprünglich auf PS2 veröffentlicht". Zudem ist der Vorgängertitel für PSP enthalten. Allerdings schafft hier der japanische Blog-Eintrag Klarheit, indem er eindeutig die PS2 als Plattform listet.

Zwar gab es schon mal im September eine PS2-Ergänzung im Spielekatalog, nämlich Star Ocean Till the End of Time, aber im Gegensatz zu Thrillville: Off the Rails ist dieser Titel eben auch im PS Store erhältlich.

Damit kommt bei Reddit-Usern die Frage auf, ob in Zukunft weitere PlayStation 2-Titel ihren Weg in die Spieleliste finden könnten. Hier diskutieren Fans, welche weiteren Klassiker sie gerne dort sehen würden. In den Kommentaren nennen Spieler*innen beispielsweise Burnout 3 oder Timesplitters 2.

Ob die neue Ergänzung tatsächlich einen Trend zu mehr PS2-Titeln bedeutet, die wir nicht im PS Store kaufen können, muss sich allerdings noch zeigen.

Was denkt ihr: Kommen künftig mehr PS2-Titel dazu und welchen Klassiker würdet ihr am liebsten im Service sehen?