PS Plus für Juli 2025 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele des Essential-Lineups

Hier erfahrt ihr, welche neuen PS Plus-Spiele im Juli dabei sind.

Das Monatsende steht mal wieder an und damit auch die Enthüllung der neuen Spiele, die bald zu PS Plus Essential wandern. Hier erfahrt ihr, wann genau die Titel enthüllt werden und ab wann sie spielbar sind. Im Live-Ticker begleiten wir außerdem die Ankündigung selbst mit.

06:00 Uhr Moin, moin! Ein paar Stunden dauert es noch bis zur Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele, wir halten euch bis dahin hier zu möglichen Leaks und Co. auf dem Laufenden. Bislang gibt es übrigens noch keine Leaks zu den Essential-Spielen.

PS Plus Essential im Juli 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 25. Juni 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit*

*Woher kommt dieser Termin? Sony schaltet die neuen Spiele für die Essential-Abo-Stufe in der Regel am ersten Dienstag des neuen Monats frei und kündigt sie am Mittwoch davor gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit an. Hin und wieder gibt es auch Ausnahmen von der Regel. Sollte das diesen Monat aber nicht der Fall sein, dürfte die Ankündigung am 25. Juni und die Freischaltung dann am 1. Juli um die Mittagszeit erfolgen.

Sichert euch noch die PS Plus-Spiele des Vormonats

Solange die neuen Spiele noch nicht live sind, könnt ihr euch noch die Games des Vormonats für eure Bibliothek sichern. Im Juni waren folgende Spiele im Abo dabei:

NBA 2K25

Alone in the Dark (2024)

Bomb Rush Cyberfunk

Destiny 2: The Final Shape (DLC)

Steht ihr auf stylische Action-Plattformer und Skateboarden, könnte besonders Bomb Rush Cyberfunk einen Blick für euch wert sein:

1:12 In Bomb Rush Cyberfunk dreht sich die Zukunft nur noch um Style

