PS Plus September 2020: Gratis-Spiele für PS4 offiziell angekündigt

Die PlayStation Plus-Gratis-Games für den Monat September 2020 stehen fest: Wer den kostenpflichtigen Online-Service abonniert hat, kann sich folgende zwei PS4-Games im kommenden Monat ohne weitere Zusatzkosten herunterladen:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele erhältlich? Die PlayStation Plus-Titel wandern stets am ersten Dienstag des Monats in den PlayStation Store. Die September-Spiele sind damit ab dem 1. September 2020 erhältlich.

Für wen lohnen sich die PS Plus-Titel im September? Wir stellen euch die beiden September-Titel mit Pro und Contra genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder eben nicht.

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)

Genre: Battle Royale-Shooter

Battle Royale-Shooter Download-Größe: 40.63 GB

40.63 GB Regulärer Preis: 29,99 Euro

29,99 Euro Metacritic: 72

Darum geht's: PUBG gilt als einer der Battle Royale-Vorreiter und war einer der beliebtesten und meistgespielten Genrevertreter, bevor der Free2Play-Titel Fortnite das Licht der BR-Welt erblickte und sie im Sturm eroberte. Das Spielprinzip ist denkbar simpel: Standardmäßig springen 100 Spieler*innen zu Beginn einer Partie mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug ab und sammeln am Boden Waffen und Ausrüstung ein und machen Jagd aufeinander. Euer Ziel ist es, als letzter am Leben zu bleiben und das sogenannte "Chicken Dinner" einzustreichen.

PUBG unterstützt auf PS4 übrigens Crossplay, ihr könnt also auch gegen Xbox One-User*innen spielen. Der Titel wird zudem regelmäßig mit Inhalts-Updates bedacht. Am 27. August erscheint schon ein neuer Patch, der eine neue Waffe ins Spiel bringt. Zudem bietet PUBG mittlerweile mehrere Maps, die in Größe und Spielerzahl variieren.

Für wen es sich lohnt/für wen nicht: Anders als Fortnite, verfolgt PUBG einen realistischen Ansatz und spielt sich im direkten Vergleich deutlich langsamer, baut dadurch potenziell aber mehr Spannung auf. Wer's gerne flott und abgedreht mag, für den ist PUBG wohl aber weniger geeignet. Zudem leidet das Spiel an Performance-Problemen und einer hakeligen Steuerung, was den Spielspaß deutlich drücken kann.

Street Fighter 5

Genre: Beat 'em Up

Beat 'em Up Download-Größe: 6.4 GB

6.4 GB Regulärer Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro GamePro-Wertung: 75

Darum geht's: Street Fighter 5 ist ein Fighting-Game von Capcom, dessen simples Spielprinzip sich kurz und knackig erklären lässt: Ihr wählt einen Kämpfer oder eine Kämpferin aus und stellt euch in 1-gegen-1-Kämpfen der CPU, euren Freunden oder online gegen fremde Mitspieler*innen.

Bekannte Charaktere der Reihe wie Ryu, Ken und Chun-Li sind auch diesmal wieder mit dabei. Ein Story-Modus wurde mittlerweile als DLC nachgeliefert, ihr könnt SF5 mittlerweile auch gut im Singleplayer genießen.

Für wen es sich lohnt/für wen nicht: Street Fighter 5 eignet sich ganz offensichtlich für die Fighting Game-Enthusiasten unter euch, ist aber eben nicht so massenkompatibel wie Shooter oder Action-Adventures. Wenn ihr euch nicht dafür begeistern könnt, Kombos auswendig zu lernen und stylische Kampf-Choreos aufs Parkett zu legen, dann dürftet ihr mit SF5 wohl weniger Spaß haben.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

Die Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch alle Preise und Vorteile von PS Plus genauer vor.

Wie gefallen euch die PS Plus-Spiele im September 2020? Treffen PUBG oder Street Fighter 5 euren Geschmack?