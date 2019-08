PS Plus - Spiel aus Bibliothek verschwunden: So kriegt ihr es zurück

Auf der Playstation 4 findet ihr normalerweise alle PS Plus-Titel, die ihr im entsprechenden Monat für euren Account aktiviert habt, in eurer Bibliothek. Von dort aus könnt ihr sie dann ohne lange suchen zu müssen direkt herunterladen. Manchmal kann es aber passieren, dass ein Spiel fehlt, das eigentlich da sein sollte. Hier erfahrt ihr, was schief gelaufen sein könnte und was wie ihr das Problem lösen könnt.

PS Plus-Abo ist abgelaufen?

Kommen wir zu erst zum ganz Offensichtlichen: Wenn ihr ein vergangenes PS Plus-Spiel bei euch vermisst, solltet ihr überprüfen, ob eure PS Plus-Mitgliedschaft noch aktiv ist. Das könnt ihr zum Beispiel unter Einstellungen / Konto-Verwaltung / Kontoinformationen / Playstation-Abonnements machen.

Sollte euer Abo abgelaufen sein, habt ihr somit auch keinen Zugriff mehr auf sämtliche Vorteile von PS Plus. Das schließt logischerweise auch die zugehörigen Spiele mit ein. Wenn ihr eure Mitgliedschaft wieder aufnehmt, sollten eigentlich auch alle vorher aktivierten Spiele wieder verfügbar sein.

PS Plus-Abo ist nicht abgelaufen!

Doch was könnt ihr tun, wenn mit eurem PS Plus-Abo alles in Ordnung ist? Fehlen euch trotz aktiver Mitgliedschaft ein oder mehrere Titel, könnt ihr versuchen eure Lizenzen zu erneuern. Auch das geht ganz einfach in den Systemeinstellungen.

So stellt ihr eure Lizenzen wieder her:

Geht zu "Einstellungen" Öffnet den Punkt "Konto-Verwaltung" Klickt auf "Lizenzen wiederherstellen"

In vielen Fällen sollte das helfen und alle Spiele müssten jetzt wieder korrekt angezeigt werden.

Wenn auch das nichts bringt, müsst ihr euch an den offiziellen Support werden. In diesem Fall kann es extrem hilfreich sein, wenn ihr noch die Email habt, die ihr beim "Kauf" des kostenlosen PS Plus-Spiels erhalten habt. Damit könnt ihr nachweisen, dass der Titel tatsächlich in eurer Bibliothek sein sollte.

User-Reports zufolge kann es für den Support auch nützlich sein, wenn ihr angebt, ob das Spiel nur in der Bibliothek fehlt, aber auf der Shop-Seite weiterhin ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden kann. Es gibt auch Berichte über Spieler, bei denen der Wechsel der PSN-ID vereinzelt zu Verlusten geführt hat.

Habt ihr auch schonmal Probleme mit verschwindenden PS Plus-Spielen gehabt?