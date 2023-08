Neues PS Plus-Spiel hat richtig gute Kritiken und ihr bekommt es schon morgen

Bei PS Plus Extra gibt es mit Moving Out 2 bald einen richtigen Koop-Hit.

Beim Game Pass ist es Standard, bei PS Plus kommt es nur in Ausnahme-Fällen vor, aber morgen ist es wieder einmal soweit: Direkt zum Release erscheint ein brandneues Spiel direkt in Sonys Extra-Abostufe. Dabei bekommen wir es offenbar mit einem regelrechten Highlight zu tun: Moving Out 2 sahnt in ersten Tests nämlich jetzt schon eine ganze Reihe an positiven Kritiken ein.

Das ist Moving Out 2

1:11 Ihr steht auf Couch-Koop-Spiele? Dann schaut euch Moving Out 2 mal genauer an

Genre : Koop-Multiplayer-Chaos

: Koop-Multiplayer-Chaos Plattform : PS4 und PS5, erscheint aber auch für Nintendo Switch, PC, Xbox One und Xbox Series S/X

: PS4 und PS5, erscheint aber auch für Nintendo Switch, PC, Xbox One und Xbox Series S/X Release : 15. August 2023

: 15. August 2023 Enthalten in: PS Plus Extra

Darum geht's: Moving Out 2 macht genau dort weiter, wo Teil eins aufgehört hat. Das bedeutet, dass wir auch in der Fortsetzung wieder im Koop-Multiplayer versuchen, einen Umzug zu stemmen. Und wer das schon einmal in der Realität versucht hat, kann sich vorstellen, wie schwierig das wird. Wir müssen gemeinsam Möbel schleppen und dabei möglichst wenig kaputt machen.

Weil das aber einfacher gesagt als getan ist und die jeweiligen Behausungen sowie Möbelstücke eine ordentliche Herausforderung darstellen, entfaltet sich innerhalb kürzester Zeit ein absolut wahnwitziges Chaos. In etwa so wie bei Overcooked, nur eben nicht mit Kochen, sondern als Umzugsunternehmen.

Das macht Teil 2 besser: Während Moving Out lediglich im lokalen Couch-Koop gezockt werden konnte (was aber natürlich auch wirklich empfehlenswert ist), gibt es in Moving Out 2 jetzt zusätzlich noch einen Online-Multiplayer, komplett mit Crossplay und allem Drum und Dran.

Kritiken sind sehr gut: Sowohl auf Metacritic als auch bei Open Critic sind die durchschnittlichen Bewertungen zum zweiten Umzugs-Chaos Moving Out 2 mit einem Score von jeweils 83 sehr gut. Gelobt werden neue Ideen, das Level-Design und die Erweiterung des Grundkonzepts, bemängelt wird vor allem, dass der Koop-Kracher allein keinen großen Spaß macht und schnell langweilig werden kann.

Ab morgen im PS Plus Extra-Abo: Wie es beispielsweise schon bei Stray der Fall war, erscheint Moving Out 2 direkt zu seinem regulären Launch-Termin am 15. August 2023 auch in Sonys Abo-Service.

Ihr kommt allerdings nur in den Genuss des Koop-Spiels, wenn ihr die PS Plus Extra-Abostufe bezahlt, bei der Essential-Version ist Moving Out 2 nicht enthalten. Bisher wurde auch noch nicht offiziell verraten, ob Moving Out 2 ebenfalls irgendwann im Xbox Game Pass enthalten sein wird.

Freut ihr euch auf Moving Out 2 und schnappt euch direkt drei Freund*innen, um morgen durchzustarten?