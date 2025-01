PS Plus im Januar 2025: Schnappt euch heute die neuen Gratis-Spiele für Essential - Das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute werden die PS Plus Essential-Spiele freigeschaltet!

Heute gibt es neuen Spielenachschub für all diejenigen unter euch, die mindestens PlayStation Plus Essential abonniert haben. Nachdem Sony die Essential-Titel des Januar 2025-Aufgebots bereits in der letzten Woche enthüllt hat, ist heute der Tag angebrochen, an dem sie im PS Store freigeschaltet werden.

Wann erscheinen die PS Plus Essential-Games für den Monat Januar 2025?

Datum der Freischaltung: Dienstag, der 07. Januar 2025

Dienstag, der 07. Januar 2025 ungefähre Uhrzeit der Freischaltung: Zwischen 12 und 13 Uhr mittags (eine konkrete Uhrzeit ist nicht bekannt)

Wo finde ich die PlayStation Plus-Spiele? Ihr findet die frischen Essential-Titel nach ihrer Freischaltung in der PS Plus-Sparte im PS Store oder wenn ihr im Store einzeln nach ihnen sucht. Wenn ihr Essential (oder Extra, Premium) abonniert habt, dann könnt ihr die Titel ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

PS Plus Essential im Januar 2025 - Diese Spiele sind dabei

Schaut euch unbedingt das fantastische The Stanley Parable an. Das Meta-Adventure gilt heute als echter Klassiker und ist ein Must-Play, wenn es darum geht, die vierte Wand zu brechen:

Die drei neuen Essential-Titel stellen wir im unten verlinkten GamePro-Artikel genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, bei welchen Spielen sich der Download für euch lohnt:

Und wenn ihr kein PS Plus besitzt und mit einem Abo liebäugelt: Sämtliche Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen Info-Hub zu PlayStation Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen des kostenpflichtigen Online-Service auf der PlayStation.

