PS Plus Essential im Januar 2025 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele

Hier gibt's heute das neue PS Plus Essential-Lineup im Januar 2025.

Das neue Jahr ist angebrochen und damit stehen uns auch wieder neue PS Plus-Spiele bevor. Heute kündigt Sony nämlich das neue Lineup für den ersten Monat des neuen Jahres an. Wann es genau soweit ist und wie es um Leaks steht, erfahrt ihr hier.

10:50 Uhr Moin ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir setzen uns ein Käffchen auf und begleiten dann heute die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele hier für euch mit. Sollte es in der Zwischenzeit Leaks geben, erfahrt ihr es ebenfalls hier zuerst.

PS Plus Essential im Januar 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 1. Januar 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Normalerweise werden die neuen PS Plus-Spiele bereits am Ende des Vormonats enthüllt, diesmal läuft es aber etwas anders. Das liegt am Turnus von PS Plus: Die Spiele werden nämlich am ersten Dienstag des neuen Monats freigeschaltet und am Mittwoch davor angekündigt.

Sollte sich daran trotz des Feiertages nichts ändern, werden die Spiele also am 1. Januar gegen 17:30 Uhr enthüllt und am 7. Januar um die Mittagszeit freigeschaltet.

Schnappt euch unbedingt noch die PS Plus-Spiele des Vormonats!

Bevor die neuen PS Plus Essential-Spiele live gehen, könnt ihr euch natürlich auch noch die Gratis-Spiele des letzten Monats sichern. Das lohnt sich diesmal definitiv, unter anderem war nämlich der hervorragende Koop-Hit It Takes Two mit am Start, den wir euch nur ans Herz legen können:

2:52 It Takes Two - Neuer Trailer zeigt euch die Koop-Action

Autoplay

Hier stellen wir euch alle PS Plus Essential-Spiele des Dezember-Lineups noch einmal vor, damit ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr euch die Spiele holen wollt:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Dezember 2024: Das sind die drei neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche Spiele wünscht ihr euch zum Jahresstart bei PS Plus?