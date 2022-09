PS Plus im Oktober 2022: Diese Spiele sind im PlayStation-Abo dabei

Es ist mal wieder Monatsende und damit traditionell Zeit für die Ankündigung der PS Plus-Spiele für den kommenden Monat. Und genau die ist jetzt auch erfolgt, Sony hat die Titel soeben offiziell bekannt gegeben.

Wie schon in den vergangenen Monaten erwarten euch drei Spiele, die ihr euch dann ab Anfang Oktober ohne zusätzliche Kosten abseits der Abogebühren herunterladen und spielen könnt, solange ihr das entsprechende Abo habt.

Das sind die PS Plus-Spiele im Oktober 2022

Diese Titel sind laut Sony im Oktober bei PS Plus dabei:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im Oktober 2022 verfügbar? Die neuen Spiele sind ab Dienstag, den 4. Oktober 2022 im PS Store erhältlich. Die Freischaltung erfolgt normalerweise um die Mittagszeit herum, also gegen 12 Uhr.

Leak schon kurz vorher: Wie in fast jedem Monat waren kurz vor der offiziellen Verkündung zwei der Spiele bereits durchgesickert. Leaker Billbil-kun, der bereits in der Vergangenheit zahlreiche PS Plus-Titel verlässlich vorhergesagt hatte, kündigte an, dass Hot Wheels Unleashed und Injustice bei PS Plus auftauchen werden.

Die PS Plus-Spiele im Oktober 2022 im Detail

Hot Wheels Unleashed

Genre: Rennspiel

Darum geht's: Hot Wheels Unleashed lässt euch mit den bekannten Spielzeugautos von Mattel in mehreren Einzel- und Mehrspielermodus auf interaktiven Strecken Gas geben. Jeder der kleinen Spielzeugwagen verfügt über eigene Attribute und Seltenheitsstufen, was besonders interessant für Sammler*innen ist. Über den Track-Editor ist es zudem möglich, eigene Strecken zu erstellen, die ihr dann mit der Community teilt.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr im Test von Dennis:

Injustice 2

Genre: Fighting Game

Darum geht's: Injustice 2 ist das Sequel zu Injustice: Gods Among Us. Im Prügelspiel treten Helden und Schurken des DC-Universums gegeneinander an. Es gibt insgesamt 28 spielbare Figuren, darunter natürlich die Klassiker wie Batman oder Superman, aber auch weniger populäre Charaktere wie Black Canary oder Captain Cold sind mit von der Partie und geben sich in dem Prügelspektakel ordentlich auf die Omme.

Alle Stärken und Schwächen von Injustice 2 dröselt unser Autor Michael in seinem Test auf:

Superhot

Genre: Shooter

Darum geht's: Superhot ist ein First-Person-Shooter-Spiel mit Puzzle-Elementen, bei dem die Zeit stillsteht, solange sich die Spieler*innen nicht bewegen. Damit umgeht der Titel das klassische Spielprinzip anderer Ego-Shooter und wird dadurch zu einem taktischen Puzzle-Spiel, bei der jede Aktion gut vorgeplant sein muss.

Schnappt euch jetzt noch die PS Plus-Spiele für den September!

Neue PS Plus-Spiele kommen, alte PS Plus-Spiele gehen – dieses Motto gilt auch für den Oktober. Wenn ihr euch die Titel aus dem September 2022 also noch nicht heruntergeladen habt, ist jetzt spätestens die Zeit dafür. Bis Anfang des kommenden Monats habt ihr dafür noch Zeit und wenn ihr nicht wissen solltet, welche Titel gemeint sind, helfen wir euch in unserem Überblick zu den PS Plus-Spielen für September 2022 auf die Sprünge.

