PS Plus-Spiele für September 2022 geleakt: Diese Spiele sind im PlayStation-Abo dabei

Wie üblich wird Sony in diesen Tagen die Spiele ankündigen, die sich alle mit PS Plus-Abo im September ohne Zusatzkosten herunterladen können. Und fast schon traditionell ist auch dieses Mal schon wieder vorab heraus gekommen, um welche Spiele es sich handeln wird, die Quelle für den Leak ist dealabs.com

Wie immer gilt: Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass es sich tatsächlich um die kommenden PS Plus-Spiele handeln wird, die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen aber, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch sind.

Das sind die angeblichen PS Plus-Spiele im September 2022

Folgende Spiele sollen laut Leak im September dabei sein:

Need for Speed Heat

Toem

Granblue Fantasy: Versus

Damit könnt ihr euch auch im kommenden Monat drei neue Spiele auf die Festplatte schaufeln – abgesehen von den Abogebühren ohne zusätzliche Kosten.

Die September-Spiele für PS Plus im Detail

Need for Speed Heat

Genre : Rennspiel

: Rennspiel Plattform: PS4,

Darum geht's: Need for Speed Heat ist mittlerweile knapp drei Jahre alt und stammt von Entwickler Ghost Games. Wie der direkte Vorgänger Payback legt das Rennspiel erneut einen Fokus auf eine Geschichte rund um Straßenrennen und der Auflehnung gegen die Obrigkeit. Passend dazu wird es diesmal aber zusätzlich wieder spannende Verfolgungsjagden mit der Polizei geben. Nachts können wir nämlich an illegalen Rennen teilnehmen, die uns dabei helfen, unseren Ruf zu steigern, was dann wiederum die Teilnahme an größeren Rennen ermöglicht.

Einen genaueren Einblick bekommt ihr in unserem Test zum Spiel:

58 3 Mehr zum Thema Need for Speed Heat im Test - Das beste NFS seit Jahren

Toem

Genre : Adventure

: Adventure Plattform: PS5

Darum geht's: Toem ist ein Adventure, das sich um Fotografie dreht. Dabei werden viele kleine Geschichten mit skurrilen Figuren erzählt. In der Rolle eines putzigen Wesens besteigen wir einen Berg, treffen diverse NPCs und knipsen schöne Bilder. Neben dem markanten Grafikstil ist es vor allem die herzerwärmende Präsentation, die Toem auszeichnet.

Mehr zum Spiel lest ihr im GamePro-Test:

3 1 Mehr zum Thema TOEM im Test: Ein Wohlfühl-Geheimtipp für Pokémon Snap-Fans

Granblue Fantasy: Versus

Genre : Rollenspiel / Fighting Game

: Rollenspiel / Fighting Game Plattform: PS4

Darum geht's: Granblue Fantasy Versus basiert auf dem Univserum des Action-RPGs aus dem Jahr 2018, mixt dort allerdings auch diverse Fighting Game-Elemente mit ein. Ihr könnt beispielsweise ganz klassisch gegen diverse Kontrahenten kämpfen, euch alternativ aber auch darauf zu konzentrieren, eure eigenen Kämpfer nach und nach aufzuwerten. Der Titel erschien im Jahr 2020 neben der PS4 auch für Mobile-Plattformen.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den August!

Neue Spiele für PS Plus bedeuten automatisch auch, dass ihr nur noch ein paar Tage Zeit habt, euch die Titel aus dem August 2022 zu sichern. Höchste Zeit also, die PS Plus-Spiele aus dem August herunterzuladen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Welche Titel das sind, könnt ihr in unserer Übersicht der PS Plus-Spiele für August 2022 nachlesen

Was sagt ihr zum Leak für PS Plus, ist für euch was dabei?