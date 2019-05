PS Plus wird ab August teurer, aber nicht für alle

Sony hebt ab August die Preise für PS Plus an. Diese Meldung bekommen aktuell viele PS Plus-Mitglieder per Mail, Sony hat uns dies außerdem noch einmal auf Nachfrage bestätigt.

Bevor ihr allerdings in Aufregung verfallt: Generell bleibt vieles beim Alten. Die Preise für die 3- und die 12-monatige Mitgliedschaft bleiben unverändert - zumindest in Deutschland.

Allerdings erhöhen sich die Preise für die 1-monatigen Mitgliedschaften. Hier liegt der aktuelle Preis bei 7,99 Euro.

Alle aktuellen Preise für PS Plus:

1-monatige Mitgliedschaft: 7,99 Euro

3-monatige Mitgliedschaft: 24,99 Euro

12-monatige Mitgliedschaft: 59,99 Euro

Gibt es schon einen neuen Preis? Bislang noch nicht, wir werden die News entsprechend ergänzen, sobald das der Fall ist.

Ab wann gilt der neue Preis? Ab August 2019

Warum macht Sony das? Sony will sich mit der Preiserhöhung nach eigener Aussage den Marktgegebenheiten anpassen. Dadurch wolle man auch sicherstellen, mit PS Plus auch zukünftig einen guten Service bieten zu können.

Gilt die Preisänderungen nur für Deutschland? Nein, auch andere Länder sind von der Preiserhöhung betroffen. In der Schweiz, Schweden und Norwegen werden sogar die Preise für alle 3 Abomodelle steigen.

Was ist PS Plus?

PS Plus ist ein Abo-Service für PlayStation-Besitzer, die den Abonnenten diverse Vorteile gibt. Dazu gehören etwa die Teilnahme an Online-Partien vieler Spiele, größerer Cloudspeicher, exklusive Rabatte und - wohl der größte Vorteil - monatliche Gratis-Spiele.

Zu den kostenlosen Games im Juni von PS Plus gehören unter anderem Borderlands: The Handsome Collection und Sonic Mania.