'Garantiert kein Stick-Drift!' - PS5-Spieler baut PS Portal-Frankenstein, der unnötiger kaum sein könnte

PlayStation Portal wurde von einem PS5-Spieler leicht umfunktioniert.

Sony hat vor einigen Monaten den PlayStation Portal-Streaming-Handheld auf den Markt gebracht. Dabei handelt sich um einen großen Tablet-Bildschirm mit vorinstallierter und aufgehübschter Remote Play-App sowie DualSense-Funktionalität.

Mit seinem Design punktet PlayStation Portal vor allem mit viel Komfort, für ein Experiment hat ein Spieler diesen jedoch komplett über den Haufen geworfen.

"Das Bild sieht so dumm aus, dass ich es unbedingt posten musste"

Kürzlich hat der Reddit-User Lerpo ein Foto gepostet, das sein PlayStation Portal in einem Steckaufsatz für den DualSense-Controller zeigt. Also ein PS5-DualSense-Handheld am DualSense-Controller.

DualCeption quasi:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie es zu der merkwürdigen Konstellation kam, verrät der Konsolen- und Spielesammler gleich mit: Lerpo ist laut eigener Angabe auch Designer und hat von einem Kunden die Anfrage bekommen, eine DualSense-Halterung zu entwerfen, die groß genug für pfundige PC-Handhelds wie Steam Deck und ROG Ally ist.

Wahrscheinlich, um mit den Geräten mobil weiterzocken zu können, auch, wenn Sticks und Tasten nicht mehr reagieren.

Das PlayStation Portal passte zufälligerweise ebenfalls in die Handheld-Klemme, worüber der Gaming-Nerd herzlich lachen konnte.

0:34 PlayStation Portal - Sony stellt Releasetermin im Trailer vor

Einen praktischen Nutzen hat die Konstruktion nicht

Einige Kommentierende scherzen unter dem Post, dass damit zum Beispiel Stick Drift beim Portal selber ausgeschlossen werden kann oder eine weitere Person mitzocken könnte.

Technisch geht das aber leider nicht: PlayStation Portal kommt ohne Bluetooth-Modul, ein PS5-Controller kann also gar nicht erst mit dem Handheld verbunden werden.

Bei so ziemlich allen anderen Handhelds ist Bluetooth mit an Bord, daher würde Lerpos Konstruktion an ihnen wohl sogar Sinn ergeben, sofern ein Bedienelement nicht ausgetauscht werden kann oder lieber die Haptik eines DualSense-Controllers gewünscht wird.

Wobei das kopflastige Gewicht ganz schön heftig sein könnte. Dass es in der Praxis funktioniert, bewies der Designer aber immerhin mit diesem über 0,5 Kilogramm schweren Monstrum:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

PlayStation Portal ist nicht perfekt, aber beliebt

Schon kurz nach Release war PlayStation Portal ausverkauft, dabei fehlen dem Remote Player viele Vorteile anderer Handhelds abseits des fehlenden Bluetooth-Supports. Er ist einzig für Video-Feeds geeignet, die von eurer PS5 ausgesendet werden – das war's.

Unter anderem den Funktionsmangel haben wir auch in unserem Test kritisiert:

PlayStation Portal im Test: Nach 4 Stunden ist der Spaß vorbei von Eleen Reinke

Vor allem die schwankende Verbindungsqualität ist unter Käufer*innen auch weiterhin ein großer Kritikpunkt. Die Bedienung kommt hingegen durchweg positiv davon, einen zusätzlichen DualSense bräuchte es abseits von Koop-Spielen also gar nicht.

Nutzt ihr Remote Play am Handy mit einer Controller-Halterung oder ignoriert ihr die Funktion weitgehend?