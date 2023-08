PlayStation Portal: Dem Handheld fehlt eine Sound-Technik, die längst Standard ist – und enttäuscht mich schon jetzt

Bluetooth ist nicht ohne Grund in nahezu jedem Mobilgerät verbaut. Zwar kann die Technik nicht standardmäßig mit einem verlustfreien Audio-Erlebnis aufwarten, aber ganz ehrlich: Wenn ich mit meinen (Sony)-Wireless-Kopfhörern am Steam Deck zocke, merke ich davon recht wenig.



Klar, so glasklar wie per Kabel oder einer 2,4 GHz-Verbindung ist der Sound nicht, aber darum geht es bei Bluetooth auch nicht, sondern um ein hohes Maß an Kompatibilität.



Und die bietet PlayStation Portal aller Voraussicht nach nicht.



In meinen Augen ist das ein völlig falscher Ansatz, denn Hardware, die ich sowieso schon (in höchstwahrscheinlich hochwertigerer Form) besitze, werde ich ganz sicher nicht durch andere Produkte ersetzen, nur weil ein Handheld keine Alternative bietet.



Ein bisschen Hoffnung habe ich zwar noch für den USB-C-Anschluss des PlayStation Portal, über den sich vielleicht die USB-Sender von kabellosen Headsets oder Bluetooth-Adapter anschließen lassen, aber ich befürchte, dass er wohl nur zum Laden des Akkus dient.



Je nachdem, wann PlayStation Portal erscheint – ein Termin ist noch nicht bekannt – hat Sony aber noch ein paar Monate Zeit, an der Funktionspalette zu feilen und wer weiß… vielleicht hat ein*e Techniker*in beim PlayStation-Giganten ja doch noch eine spontane Eingebung in Bezug auf Bluetooth. Hoffen darf ich doch noch.