Nur 1,74 Euro im PS Store - Dieses super günstige Spiel mit einfacher Platin belohnt euch, wenn ihr euch mit Deutschland auskennt

Im PS Store gibts mehrere Spiele mit einfacher Platin im Angebot, unter anderem ein günstiges Quiz.

Sogenannte "Easy Platin"-Spiele finden wir im PlayStation Store wie Sand am Meer. Das sind in der Regel günstige Titel für die PS4 oder PS5, die mit schnell freischaltbarer Platin-Trophäe locken. Im aktuellen PS Store-Sale befinden sich zahlreiche dieser Titel im Angebot, darunter ein Quiz-"Spiel", das den begehrten Platin-Kelch in zwei Minuten verspricht. Wir zeigen euch, was dahintersteckt.

Das aktuelle Angebot im PlayStation Store im Überblick:

Spiel: Quiz Thiz: Germany Silver Edition

Quiz Thiz: Germany Silver Edition Preis im Sale: 1,74 Euro

1,74 Euro Regulärer Preis: 2,49 Euro (ihr spart also 30 Prozent)

2,49 Euro (ihr spart also 30 Prozent) Plattform: PS5

PS5 Angebot gültig bis zum: 23. November 2024 um 01 Uhr

Weitere Spiele mit einfacher Platin-Trophäe, die tatsächlich auch spielerisch etwas zu bieten haben, stellen wir euch im unteren Video vor:

6:51 Diese 10 Platin-Trophäen kriegt ihr kinderleicht

Das steckt hinter dem "Easy Platin"-Spiel Quiz Thiz: Germany

Bei Quiz Thiz Germany handelt es sich um ein recht simpel aufgebautes Quiz-Spiel über – ihr ahnt es wahrscheinlich – Deutschland. Ihr beantwortet mehrere Fragen über das Land mit richtig oder falsch, zum Beispiel: "Menschen in Norddeutschland grüßen sich gegenseitig mit moin", na? Richtig, oder falsch? Wir denken, ihr versteht das Prinzip.

In der Silber-Edition schaltet ihr lediglich Silber-Trophäen frei. Wenn ihr alle Achievements erspielt habt, winkt am Ende aber natürlich die begehrte Platin-Trophäe. Wie wir im unteren Video sehen, dauert das Ganze gerade einmal etwas weniger als zwei Minuten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Im PS Store werden übrigens noch andere Ableger von Quiz Thiz angeboten, unter anderem gibt es Quiz-Versionen, die sich um die USA oder Italien drehen.

Wichtiger Hinweis: Spiele wie Quiz Thiz: Germany Silver Edition gehören zu sogenannter Shovel Ware. Dabei handelt es sich um möglichst günstig produzierte "Titel", die unter anderem im PS Store primär nur deshalb zum Verkauf angeboten werden, um mit möglichst schnell verdienten Platin-Trophäen zu locken.

Ob euch die einfach verdienten Trophäen das Geld wert sind und ob ihr besagte Shovel Ware unterstützen wollt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden.

Habt ihr noch weitere Empfehlungen für Titel mit einfacher Platin-Trophäe auf Lager? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!