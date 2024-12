Nur 2,99 im PS Store: Diesen Survivalhorror-Geheimtipp für Resident Evil-Fans kennt ihr vielleicht noch nicht

Dieser Titel gehört zu den weniger bekannten Genre-Vertretern.

Erst kürzlich ist im PlayStation Store wieder ein großer Sale gestartet, bei dem ihr unter anderem Rabatte auf große Blockbuster bekommt. Noch mehr sparen könnt ihr aber häufig bei den "kleineren" oder weniger bekannten Spielen – so wie bei dem Titel, den wir euch hier vorstellen wollen.

Gut möglich, dass ihr diesen Survivalhorror noch nicht kennt, aber als Genre-Fans dürfte euch trotzdem so einiges am Spielerlebnis vertraut vorkommen. Auf Steam gibt's die Horrorkost übrigens gerade auch mit dickem Rabatt.

Spiel: Fobia: St. Dinfna Hotel

Angebot: 2,99 Euro (statt 29,99 Euro, das sind 90% Rabatt)

2,99 Euro (statt 29,99 Euro, das sind 90% Rabatt) gültig bis: 18. Januar

Das erwartet euch bei Fobia: St. Dinfna Hotel

1:47 Fobia - St. Dinfna Hotel - Trailer stimmt auf Übernachtung im Horrorhotel ein - Trailer stimmt auf Übernachtung im Horrorhotel ein

Darum geht's: In Fobia begebt ihr euch als Journalist Roberto in eine Region mit dem klangvollen Namen Treze Trilhas, um dort in einem unheimlichen, altmodischen Hotel merkwürdigen Phänomenen auf den Grund zu gehen. Zwischen Kronleuchtern und muffigen Teppichen soll ein Geistermädchen sein Unwesen treiben. Aber schnell merkt ihr, dass sich dort noch viel schlimmere Biester herumtreiben.

Noch dazu entwickelt das herrschaftliche Haus mit Resident Evil 1-Flair ein Eigenleben und verwandelt sich auf einmal zu einer einsamen Bruchbude, die Roberto kaum wiedererkennt.

Klassische Survivalhorror-Mechaniken

Während ihr versucht zu verstehen, was hier vor sich geht und gleichzeitig nicht das Zeitliche zu segnen, werdet ihr mit allem konfrontiert, das ihr von dem Genre klassischerweise erwarten dürftet:

Fehlende Schlüssel, Türcodes und Aufzüge, die ihr erst wieder in Betrieb nehmen müsst, Monster, die haufenweise Blei fressen, bevor ihr ihnen den Garaus macht, ein stampfender Kerl, der euch verfolgt und sichere Zimmer, in der Speicherpunkte mit melancholischer Klaviermusik locken. Gespielt wird übrigens in der Egoperspektive.

In der Spielvorstellung könnt ihr es noch etwas genauer nachlesen:

87% der Steam-User haben Fobia positiv bewertet. Auf Metacritic liegt der Indie-Horror bei der Kritik mit einer 73 im Schnitt ein Stück dahinter. Auf Steam könnt ihr euch das Spiel übrigens gerade für 3,74 Euro schnappen.

Für wen ist Fobia: St. Dinfna Hotel etwas und für wen nicht?

Fobia St. Dinfna Hotel dürfte euch zusagen, falls ihr Fans von klassischem Survivalhorror seid und eine kleine Portion Gänsehaut für zwischendurch sucht. Dem Spiel gelingt es gut, eine angespannte Atmosphäre in den düsteren Gängen zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Auch die gewohnten Mechaniken sind solide umgesetzt.

Ihr solltet allerdings von Fobia keine polierte AAA-Erfahrung à la Resident Evil erwarten. Auch, wer die große Innovation oder eine packende Story sucht, wird hier womöglich nicht glücklich. Letztere funktioniert zwar als Unterbau gut, erfindet aber sicher nicht das Rad neu und ist eher Beiwerk.

Seid ihr Resident Evil-Fans und kennt ihr das Spiel bereits? Oder könnte es vielleicht eine Neuentdeckung für euch sein?