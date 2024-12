Bis zu 95% Rabatt im PS Store: Das sind unsere 11 Highlights aus dem aktuellen Sale

Auch James Sunderland freut sich über Angebote.

Zum Jahresende gibt es im PlayStation Store wieder einen großen Sale, bei dem ihr sowohl aktuelle Blockbuster als auch kleine Geheimtipps günstig abstauben könnt.

Verfügt ihr zusätzlich über ein PS Plus-Abo, werden manche Titel sogar noch billiger, aber auch ohne Abo können sich die Angebote sehen lassen. Wir haben den Sale schon mal durchstöbert und für euch einige Highlights rausgesucht.

So findet ihr den Sale: Die Angebote gibt's direkt im digitalen Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Natürlich könnt ihr den PS Store auch über den Browser und die offizielle PlayStation App abrufen und euch die Spiele dort schnappen.

Bis wann geht der aktuelle Sale im PS Store? Ihr habt noch bis nach Neujahr Zeit, um euch die Titel günstig zu holen. Der Sale läuft bis zum 7. Januar 2025, um 00:59 Uhr.

Diese 11 Highlights empfehlen wir euch im PS Store Sale

*Dieser Angebotspreis gilt nur mit PS Plus-Abo. Die Spiele sind auch ohne Abo reduziert, allerdings zahlt ihr dann etwas mehr, profitiert aber immer noch von großen Rabatten.

Unser Highlight im Jahresend-Sale: Silent Hill 2 Remake

1:50 Silent Hill 2 zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

Preis: 48,99 Euro statt 69,99 Euro

48,99 Euro statt 69,99 Euro Genre: Survival-Horror

Survival-Horror GamePro-Wertung: 87

Darum geht's: Zwar ist Silent Hill 2 mit seinen 30% Rabatt nicht ganz so günstig zu haben wie andere Spiele in der Liste, aber das Remake des Horrorklassikers ist auch erst im Oktober erschienen und war bisher im PS Store nie billiger.

Für Survialhorror-Fans ist der Titel ein absolutes Muss, zumindest falls ihr Wert auf eine spannende Story legt, Lust auf eine groteske Atmosphäre habt und auch ernste Themen nicht scheut. Die Neuauflage des PS2-Spiels wurde von Bloober Team entwickelt und hält sich in manchen Belangen sehr dicht am Original, das gilt vor allem für die Geschichte, aber auch für die Settings.

Diese sehen dank schicker Unreal Engine 5-Grafik auch 2024 wieder herrlich gruselig aus und wurden sinnvoll erweitert. Generell wurde das ganze Gameplay grundlegend modernisiert. James Sunderland steuert ihr jetzt aus der Third Person-Ansicht.

Der Protagonist macht sich im Spiel in das kleine, neblige Städtchen auf, nachdem er einen Brief von seiner Frau Mary erhalten hat, die ihn dort treffen will. Das Seltsame daran: Mary ist eigentlich schon vor drei Jahren nach langer Krankheit verstorben. Auf seiner Reise wird James nicht nur mit Monstern, sondern auch mit seiner Vergangenheit und eigenen Dämonen konfrontiert.

Werdet ihr euch eines der Spiele schnappen oder habt ihr vielleicht ein weiteres Angebot für euch entdeckt?