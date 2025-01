Bis zu 95% Rabatt auf über 2.000 Angebote im PS Store: Das sind unsere 6 Empfehlungen für PS5/PS4

Hier sind einige der Highlights aus dem aktuellen PS Store-Sale.

Im PlayStation Store laufen aktuell gleich zwei Sales, bei denen ihr auf tausende Spiele, Bundles und Erweiterungen ordentlich Rabatt bekommt. Um euch die Auswahl etwas leichter zu machen, haben wir euch einige der besten Angebote aus dem Store rausgesucht und stellen sie euch einmal vor.

Bis wann läuft der aktuelle Sale im PS Store? Die Angebote sind bis zum 13. Februar um 00:59 Uhr deutscher Zeit gültig.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Hier sind unsere 6 Empfehlungen aus dem aktuellen Sale

Mafia Definitive Edition

14:06 Mafia: Definitive Edition - Testvideo zum grandiosen Remake

Preis: 7,99 Euro statt 39,99 Euro (80% Rabatt)

7,99 Euro statt 39,99 Euro (80% Rabatt) Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Wertung: 89

Bevor es dieses Jahr mit Mafia: The Old Country weitergeht, lohnt sich noch einmal ein Blick auf die Anfänge der Reihe. Die Mafia: Definitive Edition ist ein grafisch aufgewertetes Remake des ursprünglich 2002 erschienenen ersten Mafia-Teils. Als Taxifahrer Tommy rutscht ihr hier in den 30er Jahren eher zufällig in die Mafia rein und erlebt in der Folge ein erstklassiges Gangster-Drama.

Mehr zum Thema Mafia im Test: Ein Remake, das ihr nicht ablehnen solltet von Manuel Fritsch

EA Sports FC 25

13:28 EA Sports FC 25 hat richtig coole Neuerungen, aber vielleicht die falschen!

Preis: 31,99 Euro statt 79,99 Euro (60% Rabatt)

31,99 Euro statt 79,99 Euro (60% Rabatt) Genre: Sportspiel

Sportspiel GamePro-Wertung: 76

Fußball-Fans muss man die Kickspielreihe von EA wohl nicht groß vorstellen, die bis vor ein paar Jahren noch unter dem Namen FIFA lief. Mit EA Sports FC 25 ist auch der neueste Ableger jetzt im Angebot. Neben dem gewohnten Fußball-Gameplay bietet FC 25 auch einen neuen Rush-Modus und erstmals auch Frauenfußball für den Karriere-Modus.

Mehr zum Thema EA Sports FC 25 im Test: EA macht viel richtig - aber nicht genug von Jonathan Harsch

Dragon Age: The Veilguard

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Preis: 43,99 Euro statt 79,99 Euro (45% Rabatt)

43,99 Euro statt 79,99 Euro (45% Rabatt) Genre: Rollenspiel

Rollenspiel GamePro-Wertung: 92

Dragon Age: The Veilguard ist der neueste Ableger aus der Rollenspiel-Schmiede von BioWare. Die Story des RPGs setzt nach den Ereignissen des letzten Teils an und lässt uns Jagd auf den Elfengott Solas machen, der den Schleier zerrreißen will, welcher die Welt von Thedas vom Reich von Geistern und Dämonen trennt. Anders als die eher taktisch angelegten Vorgänger setzt der neue Teil auf ein deutlich actionreicheres Gameplay.

Mehr zum Thema Dragon Age: The Veilguard im Test - Nach einem holprigen Start plötzlich mein Spiel des Jahres von Eleen Reinke

Astro Bot

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Preis: 59,49 Euro statt 69,99 Euro (15% Rabatt)

59,49 Euro statt 69,99 Euro (15% Rabatt) Genre: Jump&Run

Jump&Run GamePro-Wertung: 94

Astro Bot bietet zwar mit Abstand den niedrigsten Rabatt in dieser Liste, aber wir können euch das Jump&Run für PS5 trotzdem nur ans Herz legen. Nicht umsonst hat es bei den Game Awards 2024 den Preis als bestes Spiel des Jahres abräumen können. Euch erwarten im Plattformer-Adventure abwechslungs- und ideenreiche Levels, spaßige Spezialfähigkeiten, sowie überaus charmante PlayStation-Referenzen.

Battlefield 1

10:11 Battlefield 1 - Test-Video: Ein Multiplayer-Megahit

Preis: 0,99 Euro statt 19,99 Euro (95% Rabatt)

0,99 Euro statt 19,99 Euro (95% Rabatt) Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter GamePro-Wertung: 91

Auch wenn die Battlefield-Reihe mit dem neuesten Ableger (Battlefield 2042) eher durchwachsen ankam, gab es in den letzten Jahren doch einige richtig gute Spiele der CoD-Konkurrenz. An der Spitze dürfte hier wohl Battlefield 1 stehen, bei dem es sich entgegen des Namens nicht um den ersten Teil, sondern den Ableger aus dem Jahr 2016 handelt. Der spielt im ersten Weltkrieg und erzählt in der Singleplayer-Kampagne den Konflikt aus mehreren Perspektiven. Daneben gibt es wie immer auch Multiplayer-Gemetzel für bis zu 64 Spieler*innen.

Mehr zum Thema Battlefield 1 im Test - Wuchtige Weltkriegs-Wiederkehr von Tobias Veltin

Prince of Persia: The Lost Crown

13:55 Prince of Persia - Vorschau-Video zu The Lost Crown

Preis: 19,99 Euro statt 39,99 Euro (50% Rabatt)

19,99 Euro statt 39,99 Euro (50% Rabatt) Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Wertung: 86

Mit Prince of Persia: The Lost Crown ist Anfanf 2024 nach 14 Jahren ein neuer Ableger der altehrwürdigen Plattformer-Reihe erschienen. In dem spielen wir aber nicht den namensgebenden Prinzen selbst, sondern müssen ihn stattdessen retten.

Mehr zum Thema Prince of Persia: The Lost Crown im Test - Das neue Jahr hat seinen ersten Hit von Kevin Itzinger

Dabei hüpfen und schnetzeln wir uns durch abwechslungsreiche Level mit präzisem Gameplay und lösen durchaus knackige Logik- und Geschicklichkeitsrätsel. In typischer Metroidvania-Manier schalten wir außerdem im Verlauf neue Fähigkeiten frei und können so neue Areale erkunden.