PS Store offline - Darum macht Sony in China die Schotten dicht

Sony hat auf seinem Weibo-Account bekannt gegeben, dass der chinesische PlayStation Store offline ist. Offiziell lautet die Begründung, es werde an einem Sicherheits-Upgrade gearbeitet. Einen Termin für die Rückkehr des PS Stores in China gibt es nicht. Aber es gibt auch Berichte, dass Sony Maßnahmen ergreife, um die Umgehung der chinesischen Einschränkungen zu verhindern.

Chinesischer PS Store offline: Sony selbst erklärt in einem offiziellen Statement, dass der PlayStation Store und damit auch das PlayStation Network PSN in China nicht erreichbar ist, weil an einem Upgrade der Sicherheit gearbeitet werde.

Liegt es an Backdoors? Wie unter anderem auch die Presseagentur Reuters mutmaßt, könnte der PS Store in China offline genommen worden sein, weil Nutzer in China mit Hilfe von Backdoors die speziellen Beschränkungen des chinesischen Stores umgehen.

Mit einem offenbar recht simplen Crack soll es sich schnell und günstig bewerkstelligen lassen, auch auf ausländische Server und Spiele zuzugreifen, die es im chinesischen PlayStation Store nicht gibt. Das könnten sich einige Menschen zunutze gemacht haben.

Was für Einschränkungen? In China gelten einige Regelungen, die den Umgang mit Videospielen und deren Nutzung stark einschränken. Es darf zum Beispiel kein Blut zu sehen sein und auch keine Leichen. Um das sicherzustellen, müssen die Spiele zunächst geprüft und für eine Veröffentlichung in China freigegeben werden.

Dementsprechend wurden bereits Spiele wie World of Warcraft oder auch Rainbow Six: Siege für den chinesischen Markt angepasst. In erster Linie will die chinesische Regierung damit offiziell die Videospielsucht bekämpfen. Lange Zeit waren Videospiel-Konsolen komplett verboten.

Der Branchen-Analyst Daniel Ahmad gibt als einzigen Grund, wieso er darüber schreibe, einen "Xbox-Fanboy" an. Der sei angeblich daran Schuld, dass der chinesische PS Store offline genommen werden musste.

The only reason I'm posting is this, and i kid you not, is because an Xbox fanboy claimed on Weibo that they reported to authorities about certain back door elements that are easily accessible to switch to overseas services. Was taken down right after.



So let's see what happens.