Bis zu 90 Prozent Rabatt: PS Store Sale mit über 1800 Angeboten für PS5 und PS4 gestartet

Im PS Store gibt es derzeit wieder einen Sale mit vielen Angeboten.

Es ist mal wieder PS Store Sale-Zeit. Im virtuellen Shoppingzentrum für die PS5 und die PS4 gibt es aktuell jede Menge Angebote und die Möglichkeit, einige nette Schnäppchen zu machen. Über 1800 Spiele und DLC-Pakete für die PS5 und PS4 sind reduziert, wie üblich reicht die Auswahl von großen Blockbustern bis hin zu kleineren Indie-Titeln. Nachfolgend stellen wir euch ein paar ausgewählte Angebote vor.

Einige Angebote aus dem PS Store Sale

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Wann endet der Sale? Am 01. Februar 2024.

Highlights im PlayStation Store-Sale

Resident Evil: Village

9:39 Resident Evil Village - Der größte Verrat in der Serien-Geschichte

Preis: 15,99 Euro statt 39,99 Euro (60% Rabatt)

15,99 Euro statt 39,99 Euro (60% Rabatt) Genre: Horror

Horror Erstveröffentlichung: 07. Mai 2021

In Resident Evil Village bekommt es Hauptcharakter Ethan in Rumänien mit Vampiren und Werwölfen zu tun. Auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter stößt er in einem verschneiten Bergdorf und dem angrenzenden Schloss auf zahlreiche Schauerlichkeiten, darunter die Vampirdame Lady Dimitrescu und ihre Töchter.

Spielerisch ist das Ganze ein recht klassisches Resident Evil mit einigen Versatzstücken aus älteren Teilen, weswegen sich Village wie ein Best-of der Resi-Reihe anfühlt. Unbedingt spielenswert ist der Titel in jedem Fall, insbesondere zum guten Angebots-Kurs.

Unser Test zum Spiel Resident Evil 8: Village ist ein "Best of" aus 25 Jahren Resi von Dennis Michel

Team Sonic Racing

0:22 Team Sonic Racing - Ankündigungs-Trailer zum Sega-Rennspiel - Ankündigungs-Trailer zum Sega-Rennspiel

Preis: 15,99 Euro statt 39,99 Euro (60% Rabatt)

15,99 Euro statt 39,99 Euro (60% Rabatt) Genre: Fun-Racer

Fun-Racer Erstveröffentlichung: 21. Mai 2019

Mario Kart gibt es auf der PlayStation zwar nicht, Team Sonic Racing ist aber eine sehr ordentliche Alternative. Das hat sämtliche Genrezutaten wie kunterbunte Kurse und Extrawaffen, mit denen man die anderen Fahrer*innen ärgern kann. Anders als viele andere Fun-Racer legt Team Sonic Racing seinen Fokus aber auf das namensgebende Team.

Als Bestandteil eines festen Dreier-Teams gibt es diverse Aktionen wie das Ausnutzen von Windschaffen, die nicht nur euch, sondern auch euren Teammitgliedern helfen können. Je nach Platzierung im Ziel gibt es Punkte, das Team mit der insgesamt größten Punktzahl gewinnt.

Unser Test zum Spiel Team Sonic Racing im Test - Team-Angriff auf Mario Kart von Tobias Veltin

In diesem Artikel haben wir natürlich nur einen kleinen Teil der Angebote aus dem aktuellen PS Store Sale aufgeführt. Und da wie bereits erwähnt nicht nur Spiele, sondern auch diverse Erweiterungen und DLC-Pakete im Angebot sind, lohnt sich ein Ausflug in den PS Store derzeit besonders. Der Sale endet am 01. Februar 2024.

Habt ihr ein besonders gutes Angebot erspäht oder könnt einen bestimmten Titel zum aktuellen Angebotspreis empfehlen? Wir sind gespannt auf eure Kommentare!