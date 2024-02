PS Store-Sale stockt mit über 2.000 neuen Angeboten auf - schnappt euch jetzt bis zu 95% Rabatt

Im PlayStation Store bekommt ihr wieder zahlreiche Angebote und mit dabei sind einige richtig gute Deals.

Sony hat im laufenden PS Store-Sale noch einmal ordentlich aufgestockt und hunderte weitere Angebote hinzugefügt. Und ein neuer Blick in den Store kann sich durchaus lohnen, mit dabei sind nämlich einige ziemlich gute Deals. Wir stellen euch hier einige der Highlights vor.

Einige der besten neuen Angebote im PS Store-Sale

*Hier handelt es sich um einen zusätzlichen Rabatt, wenn ihr ein PS Plus-Abo besitzt.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber natürlich auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Wann endet der Sale? Am 22. Februar 2024. Ausgenommen ist Star Wars Jedi: Survivor. Der Deal der Woche läuft nur bis zum 15. Februar.

Neben den neuen Angeboten gibt es natürlich noch jede Menge weiterer Deals im laufenden Sale. Einige der Highlights findet ihr hier:

Highlights der neuen Angebote

Star Wars Jedi: Survivor

Preis: 35,99 Euro statt 79,99 Euro (55% Rabatt)

35,99 Euro statt 79,99 Euro (55% Rabatt) Genre: Action-Adventure

Die Fortsetzung zu Star Wars Jedi: Fallen Order setzt die Story rund um Jedi Cal Kestis fort. Mit Lichtschwert und Blaster bewaffnet kämpft ihr wieder gegen das Imperium und versucht eine sichere Zuflucht zu finden. Zu Release hatte das Adventure noch mit einigen Bugs zu kämpfen, Entwickler Respawn Entertainment hat aber fleißig nachgebessert, sodass sich der Titel für Star Wars-Fans jetzt vollends lohnt.

Mehr Infos zum Spiel findet ihr hier:

Spiritfarer

2:42 Spiritfarer - Launch Trailer

Preis: 6,24 Euro statt 24,99 Euro (75% Rabatt)

6,24 Euro statt 24,99 Euro (75% Rabatt) Genre: Management, Abenteuer

Spiritfarer bezeichnet sich als "gemütliches Management-Spiel über das Sterben". Ihr spielt den Spiritfarer Stella, einen Fährmann der Verstorbenen. Mit eurem Boot erkundet ihr die Welt, baut auf Feldern an, sammelt Erze, fischt und kocht. Am wichtigsten sind dabei aber wohl eure Geisterpassagiere. Ihr freundet euch mit ihnen an und kümmert euch um sie, ehe ihr sie schließlich ins Jenseits entlasst.

Habt ihr noch gute Deals im aktuellen Sale entdeckt?